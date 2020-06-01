МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Россияне оказались требовательны к уровню своей зарплаты даже в период пандемии коронавируса, лишь 15% довольны своим доходом, а большинство хотели бы большего, показало исследование сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), которое есть в распоряжении РИА Новости.

В исследовании в мае приняли участие 2,5 тысячи работающих респондентов старше 18 лет из всех округов России.

"Так, 85% респондентов выразили неудовлетворение своим заработком. Только 15% опрошенных указали, что довольны своим доходом", — показало исследование.