МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 035, до 414 878, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 40,1% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 414 878 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2 297, Подмосковье — 728, в Санкт-Петербурге — 364.

Также выявлены новые случаи в Нижегородской области — 315, в Свердловской области — 283, в Иркутской области — 229.

За сутки в РФ выписаны 3 994 человека, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 175 877 человек.

В России за сутки умерли 162 человека с COVID-19, за все время скончались 4 855, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.