МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Клинические исследования первых вакцин от COVID компаний "Биокад" и "Генериум" должны начаться в июне, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В июне должны начаться клинические исследования первых вакцин, которые разрабатываются нашими фармкомпаниями "Биокад" и "Генериум" вместе с ведущими научными организациями Минздрава и Роспотребнадзора", — сказал он в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.