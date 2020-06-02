МОСКВА, 2 июн — РИА Недвижимость. Не следует приветствовать принятие "ситуативных" законов, да еще в интересах одной из сторон арендного договора, таких, как закон, позволяющий расторгать без штрафа аренду коммерческого помещения, сказал в интервью РИА Недвижимость президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко.

Ранее Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.

"Думаю, некоторым арендаторам этот закон поможет. Тем, у кого арендодатели сговорчивые. А многим всё равно придется судиться. Закон, заметьте, разрешает расторгать договоры, но иски-то подавать не запретили", — пояснил он.

При этом возможность одностороннего расторжения договора вряд ли заинтересует арендатора, если, например, он за свой счет отремонтировал помещение, или оно стало частью фирменного бренда, или его расположение важно для формирования клиентской базы, отметил Пилипенко.

Представляется более продуктивной возможность сохранить баланс интересов сторон, предусмотренная законом от 1 апреля, который дает арендатору недвижимости право обратиться к арендодателю по поводу отсрочки внесения арендной платы за 2020 год или требовать уменьшения размеров платежей в связи с невозможностью использовать имущество из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, сказал он.

"Но, в принципе, не следует приветствовать принятие "ситуативных" законов, да еще в интересах одной из сторон арендного договора, тем более, когда уже очевидно, что рынок коммерческой аренды в ближайшее время может быть дестабилизирован самым решительным образом", — подчеркнул Пилипенко.

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