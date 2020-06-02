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КОММЕРСАНТ

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— Верховный поправитель — Как Владимир Путин решил, что 1 июля гуляют все — 1 июня президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Центризбиркома и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию и назначил всенародное голосование на 1 июля.

— У "Гринписа" все выгорело — Эксперты впервые пересчитали природные пожары в России — С начала года в России выгорело уже 13,5 млн га природных территорий — больше, чем площадь Греции.

— Магазины открылись без спроса — В московских торгцентрах покупателей еще меньше, чем посетителей — В отличие от других европейских столиц, в Москве открытие торгцентров после двухмесячного закрытия из-за пандемии COVID-19 пока не вызвало потребительского ажиотажа.

— Госуслуги по объявлению — Avito и ЦИАН подключают новый способ идентификации — Сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие в рамках эксперимента с правительством смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.

— Китай воздержится от американской еды — Будущее торговой сделки КНР—США оказалось под вопросом — Китайские госкомпании приостановили закупки американского продовольствия в ответ на решение Вашингтона лишить Гонконг привилегированного статуса при двусторонней торговле.

— Сколько стоит локдаун без коронавируса — Для Южной Кореи подсчитан естественный эпидемический уровень безработицы — В стратегии правительства, не вводящего общие ограничения экономической активности — локдауны,— распространение коронавирусной эпидемии в любом случае ведет к безработице: как демонстрируют данные экономистов по Южной Корее, где локдаунов не было, "естественный" уровень прироста такой безработицы составляет 2–3% при достижении уровня 1 случая заболевания на 1 тыс. населения против 5–6% в США и Великобритании.

— Май добавил тумана в обработку — Опросы промышленников и прогнозы фиксируют рост неопределенности — В мае 2020 года конъюнктурные исследования российских обрабатывающих компаний агентства Markit и Института Гайдара (ИЭП), хотя и фиксируют некоторое улучшение текущих оценок состояния спроса обрабатывающей промышленности, но принципиально расходятся в прогнозах.

— Приговор за наркотрафик ФСБ не устроил прокуроров — Надзор требует ужесточить наказание борцу с терроризмом, имевшему плантацию конопли — Южный окружной военный суд (ЮОВС) по требованию прокуратуры пересмотрит скандальное дело бывшего майора ФСБ Юрия Дрындина и трех его сообщников, которые были признаны виновными в создании плантации конопли в Волгоградской области для последующей продажи наркотиков в Крыму.

— Голос из бункера — Дональд Трамп призывает бунтующую страну к законности, но не знает, как действовать самому — В США не утихают демонстрации и бесчинства из-за убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда: за очередную ночь протестов в стране задержаны сотни погромщиков, в штате Кентукки при разгоне беспорядков погиб мужчина.

— "Экономика находится в предсмертном состоянии" — Кандидат в президенты Белоруссии об отличиях нынешней избирательной кампании — Предвыборная кампания в Белоруссии, где 9 августа будут выбирать главу государства, обрастает скандалами.

— Биометрия специального назначения — Против расширенного использования единой системы выступила ФСБ — Принятие законопроекта о расширении использования биометрических данных граждан через единую систему откладывается.

— Лому готовят прием в России — Металлурги просят ограничить экспорт вторсырья — Вопрос об ограничении экспорта лома вынесен на уровень правительства.

— Торговцы заигрались с подделками — Продажи контрафактных игрушек достигли трехлетнего максимума — Почти четверть российского рынка игрушек заполнена нелегальной продукцией, пришла к выводу исследовательская компания BrandMonitor.

— Молчание — знак продления — Юрий Барсуков о том, как Россия увязает в сделке ОПЕК+ — Основных причин две. Во-первых, страны ОПЕК+, безусловно, многого добились — квоты выполняются, а цены на нефть с минимумов начала мая в районе $17 за баррель поднялись до $38 за баррель.

— Кредитование выходит из изоляции — Граждане потянулись за новыми долгами — По итогам апреля розничное кредитование в России показала худшую динамику с 2007 года: так стремительно оно не падало ни в кризис 2008 года, ни в кризис 2014 года.

— "Росгеологию" отодвигают от госконтрактов — Компания лишилась монополии на госзаказ в геологоразведке — Как стало известно, Росгеология, которая формально является единственным исполнителем госзаказа на геологическое изучение недр, на практике утратила свою монополию.

— У золота прибавилось унций — Активы биржевых фондов достигли исторического максимума — Суммарные активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, впервые в истории превысили 100 млн тройских унций.

— Мурманск отрезало от сети — Железнодорожное сообщение может остановиться на полгода — Мурманск в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Кола оказался отрезан от сети железных дорог, что грозит потерями как операторам порта, так и грузоотправителям.

— "Ситимобил" сократил дистанцию — Компания увеличила долю на столичном рынке — Агрегатор такси "Ситимобил", входящий в СП Сбербанка и Mail.ru Group, с июня прошлого года по апрель 2020-го увеличил долю на столичном рынке почти на 10 процентных пунктов, следует из данных дептранса Москвы.

— Megogo принял мяч — Онлайн-сервис купил права на показ в России НБА — Онлайн-кинотеатр Megogo приобрел права на показ игр НБА, которые в перспективе сможет перепродавать телеканалам.

— Инвесторы дозрели до пшеницы — Производитель сыров вышел на рынок зерна — Высокие внутренние цены на зерно привлекают в этот сегмент игроков из смежных отраслей.

— Госуслуги по объявлению — Avito и ЦИАН подключают новый способ идентификации пользователей — Сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие в рамках эксперимента с правительством смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Голосование — 1 июля — Владимир Путин призвал граждан принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию — Владимир Путин согласился с предложением главы ЦИК Эллы Памфиловой провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным.

— Внимание, долги — Банкиров обяжут предупреждать в рекламе об опасностях своих кредитов — Новый законопроект обязывает банкиров не просто быть честными в рекламе, а пугающе-честными.

— Выходное пособие — Удаленная работа получит тот же режим и правила оплаты, что и обычная — - Зарплата сотрудников, переведенных на удаленную работу, не может быть уменьшена, если они выполняют обычный объем работы.

— Загружайся в студенты — Поступление в вуз онлайн — как это будет?— Министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил сроки приема документов от абитуриентов — с 20 июня по 17 августа.

— ОСАГО с подходом — Менее половины процента автовладельцев получат надбавку к стоимости полиса автогражданки — Для кого подорожают полисы ОСАГО и на сколько, а также будут ли страховщики злоупотреблять правом персонального назначения тарифа, рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев на "Деловом завтраке", прошедшем в онлайн-формате.

— Взяли на попечение — Волонтеры получат выплаты — Ежемесячные выплаты получат волонтеры, соцработники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто оказался без помощи в период пандемии.

— ТАСС на платформе — Репортажи российского агентства доступны для клиентов Reuters по всему миру — Репортажи российского агентства станут доступны для клиентов Reuters по всему миру.

— Подобрали частные руки — Адресная помощь пожилым станет более доступной — Адресная помощь для пожилых людей станет доступнее, заявили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты", созданной правительством для осведомления граждан о возможностях и результатах нацпроектов.

— "Корона" и "семерка" — Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили актуальные вопросы — Президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

— Место встречи – класс — "Большая перемена" собрала 600 тысяч школьников — Как закончился учебный год — один из самых необычных в истории? Что ждет школьников в сентябре? Как они проведут время летом? На эти вопросы ребята могли получить ответы в эфире онлайн-фестиваля "Большая перемена", приуроченного к Дню защиты детей.

— В семейный бюджет — Кабмин начал выплаты средств на детей — В международный день защиты детей в России начались единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет. За первые шесть часов в семьи направили 150 миллиардов рублей.

— Папа, не скупись — За выплату символических сумм алиментщиков накажут — Министерство юстиции России разрабатывает законопроект, который вводит более строгие правила для злостных алиментщиков: под статью Уголовного кодекса можно будет попасть, несмотря на выплату каких-то чисто символических сумм.

— Голос в новом формате — Дмитрий Медведев оценил опыт "Единой России" по проведению электронных праймериз — После пандемии формат электронного голосования останется актуальным, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

— Рак ждать не будет — Как в регионах помогают больным с онконедугами — Когда началась эпидемия, Минздрав России приостановил диспансеризацию и плановую помощь. Решение трудное, но неизбежное: нужно было уменьшить распространение вируса.

— С Андреевским флагом — В этом году ВМФ получит 35 новых кораблей и судов — 1 июня главком ВМФ России Николай Евменов утвердил приемный акт по новому ракетному подводному крейсеру стратегического назначения "Князь Владимир".

— Нефти усилят поводы — Будущее сделки ОПЕК+ снова зависит от решения России — Инициатива Саудовской Аравии не снижать максимальный объем сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в 9,7 млн баррелей в сутки до конца года может быть одобрена, только если ее поддержит Россия.

— Ребенка не вовлекать — До 10 лет может грозить тем, кто призывает детей к беспорядкам на улице — Серьезное ужесточение наказания прописано в новом законопроекте, работа над которым заканчивается в Государственной думе.

— Штраф за автохлам — Новый кодекс накажет за брошенные машины — Владельцев разукомплектованных машин, брошенных во дворах, предлагается наказывать предупреждением или штрафом.

— Малоэтажная Россия — Вирус дал импульс строительству новых коттеджных поселков в пригородах — Появление новых коттеджных поселков около крупных городов может простимулировать пандемия.

— Закон "сухой", но таков закон — В ЮАР наряду с обычными мерами против коронавируса объявили запрет на продажу алкоголя и сигарет — Да, это действительно так: с 26 марта в Южно-Африканской Республике любители выпить и подымить должны были довольствоваться запасами, сделанными ранее.

— Все будет штатно — Банки начали выдавать кредиты на поддержку занятости — С 1 июня банки начали выдачу льготных кредитов под 2% годовых в рамках новой госпрограммы.

— Встретимся у ГУМа — Москвичей ждут в торговых центрах — После долгих недель вынужденного перерыва в Москве снова открылись непродовольственные магазины и торговые центры с модными бутиками.

— Сеть в напряжении — Как пандемия коронавируса изменила планы электроэнергетиков — Драматический провал в потреблении электроэнергии в мире на фоне пандемии коронавируса приведет к тому, что генерирующим компаниям придется сокращать инвестиционные программы.

— Дождь свободы — Как Москва выходит из самоизоляции — Первый день лета в столице выдался дождливым, но это не помешало тысячам жителей города выйти наконец на улицы.

— Столовый образ жизни — Уточнены требования к кафе и ресторанам — После открытия кафе и ресторанов столики там должны стоять на расстоянии полутора метров друг от друга, говорится в доработанных рекомендациях Роспотребнадзора по работе организаций общественного питания.

— Книга на карантине — В Красноярске начали проводить дезинфекцию учебников — В школах Красноярска ввели связанное с распространением коронавируса новшество: книги, которые дети по окончании учебного года сдают в библиотеки, проходят обязательную двухнедельную дезинфекцию.

— Белый-белый дом — Човин или Ковид: Какая из "болезней" опаснее для американского общества?— Невидимые тиски коронавируса еще не отпустили Америку, как вновь дали рецидив застарелые болячки местного общества — расовая дискриминация и полицейское насилие, смесь которых взрывоопасна.

— Летают днем и ночью — НАТО активно действует у границ России — В Минобороны России обратили внимание на эскалацию военной деятельности стран НАТО у наших границ.

— Литва теряет танки — Из Литвы уходит американский механизированный батальон, который находился здесь с осени прошлого года. Более 500 военнослужащих и примерно 100 единиц тяжелой техники, в числе которой несколько десятков танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley, сначала отправятся в Германию, а оттуда — в Техас, сообщил телеканал Euronews.

— "Птичку" пригласили в Париж — На конфликт между американским президентом Дональдом Трампом и сервисом микроблогинга Twitter откликнулись во французском правительстве.

— Страсти по каналу Бессмысленный проект Польши на Балтике стал частью президентской предвыборной кампании — Строительство на Балтике канала, который позволит судам попадать в польский порт Эльблонг, минуя территориальные воды России, стало камнем преткновения для кандидатов в президенты Польши.

— Италия открывает музеи — Начало лета ознаменовалось в Италии важным событием — впервые за последние три месяца для публики откроются около 100 ключевых объектов мирового культурного наследия.

— Авария с двойным дном — Верховный суд подтвердил, что лихач на дороге преимуществ не имеет — Верховный суд начал пересматривать дела, по которым было принято решение, противоречащее постановлению Пленума ВС.

— Главный по уликам — В России скоро появится рейтинг экспертных организаций — Судебно-экспертная палата РФ объявила, что в ближайшее время в нашей стране появится рейтинг судебно-экспертных организаций.

— Цена синяка — Верховный суд разъяснил, кому и как следует платить за судебную экспертизу — Не совсем обычный спор про драку двух мальчишек пришлось изучать Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

— Код пенсионный — Закон защитил социальные выплаты от случайного ареста за долги — 1 июня вступил в силу закон, который защищает от печальных недоразумений социальные выплаты.

— Многодетная страна — Владимир Путин назвал безусловный приоритет государства — Забота о детях — безусловный приоритет государства, его необходимо закрепить в Конституции. Об этом заявил президент на видеоконференции с семьями, удостоенными орденов "Родительская слава".

— Кэшбек от города — Столичные власти продлили прием заявок на субсидии для предпринимателей — он должен был завершиться 1 июня, но документы продолжат принимать до тех пор, пока бизнес будет продолжать нуждаться в этой мере поддержки.

— Сеанс, мотор! — В столице появятся автокинотеатры — Кинотеатры в Москве пока закрыты, но рекомендации для их работы Роспотребнадзор уже озвучил.

— Увольнение — Сотрудники "Дивногорья" попросили министра культуры вернуть им руководителя — В самом популярном и доходном в Воронежской области музее-заповеднике "Дивногорье" власти региона сменили директора. Против выступили сотрудники и авторитетные деятели культуры.

— Под тихий хруст — Сибирский шелкопряд уничтожает леса Красноярского края — В Красноярском крае небывалое нашествие шелкопряда. Опасный вредитель активизировался на юге региона — в Ирбейском и Саянском районах, площадь пораженной тайги уже достигла 40 тысяч гектаров.

— Почти потоп — Ливни затопили сотни домов в 21 регионе страны — 21 субъект Сибирского, Уральского, Приволжского и Центрального федеральных округов пострадал от стихии на прошедших выходных.

— Уровень финансовой грамотности в пилотных регионах выше, чем в остальных — Уровень финансовой грамотности в пилотных регионах оказался выше, чем в остальных.

— Вышли на поле брони — Как туристическая отрасль восстанавливается после пандемии — Ежегодно 8 млн туристов отправляются в российские села на отдых. В стране есть и страусиные фермы, и конные клубы, и чайные плантации, где можно разместиться на пару ночей и отведать настоящей деревенской еды.

— От пасеки до винодельни — Ежегодно 8 млн туристов отправляются в российские села на отдых. В стране есть и страусиные фермы, и конные клубы, и чайные плантации, где можно разместиться на пару ночей и отведать настоящей деревенской еды.

— Один в номере и маске — В номере предложат жить одному, на пляже запретят садиться на чужой шезлонг, а перед шведским столом нельзя будет надолго задерживаться — Роспотребнадзор разработал и опубликовал рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений.

— Смена маршрута — Регионы могут самостоятельно принимать решение об открытии любых отелей, гостиниц, пансионатов, баз отдыха и мотелей, заявили в Ростуризме.

— Ждут не у моря — Половина россиян не готова планировать отпуск, показал опрос исследовательского холдинга "Ромир".

— Гражданин растет за партой — Новый законопроект о воспитании станет прорывным для школы — В июне Госдума рассмотрит законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в РФ" по вопросам воспитания обучающихся".

— После шоковой терапии — 70 процентов студентов мечтают вернуться в аудитории — Большинство студентов мечтают вернуться в аудитории. Этот факт подтверждают данные большого исследования, которое провели эксперты РАНХиГС.

— Без дури — Учащихся с 13 лет будут тестировать на наркотики — Ученики в школах будут проходить психологическое тестирование на наркотики начиная с 13 лет.

— Уроки будущего — Началась стройка самой большой школы в России — В Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Образование" начали строить самую большую школу в России.

ИЗВЕСТИЯ

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— Докапитализируй это: СП увидела пользу от господдержки банков на 800 млрд — Получившие помощь организации лучше кредитуют экономику, чем сектор в целом — Банки, получившие в кризисные 2015–2017 годы экстренную помощь от государства на 838 млрд рублей, лучше кредитуют экономику, чем сектор в целом.

— Золотой бочонок: объемы производства драгметалла хотят нарастить вдвое — В Госдуме предлагают загрузить российские заводы за счет обнуления ввозного НДС — В Госдуме готовят инициативу, которая призвана увеличить объемы производства золота в России как минимум вдвое.

— Охотный рад: как москвичи провели первый прогулочный день — В столице в понедельник был установлен антирекорд самоизоляции — В понедельник утром количество пассажиров в столичном метро выросло на 20% — Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений.

— Ручная забота: роботы расшифруют документы, заполненные письменно — Отечественная разработка способна оцифровать бумаги с рукописным текстом всего за несколько минут — Новая российская система распознавания текста способна оперативно оцифровывать документы, содержащие в себе как напечатанные, так и рукописные фрагменты.

— Подлёдное время: лодки проекта "Ясень" смогут запускать "Цирконы" в Арктике — Российские ударные АПЛ готовы выполнить любые боевые задачи в северных широтах — Субмарины проекта 885 и 885М "Ясень" смогут наносить удары гиперзвуковыми "Цирконами", находясь подо льдами.

— НеCOVIDное положение: молодежи станет втрое сложнее найти работу — Соискатели 18-24 лет после пандемии будут еще чаще проигрывать опытным конкурентам — У представителей так называемого поколения COVID — сегодняшних выпускников школ и вузов — будет в три раза меньше шансов получить работу, чем у их конкурентов 25+.

— Коронный удар: что будет с доходами россиян — К концу года они снизятся на 5,2%, но уже в 2021-м вернутся к росту, считают в РАН — Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%, говорится в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН).

— Кто на новенькую: как растут продажи машин в столичном регионе — Число покупателей в подмосковных шоурумах в конце мая увеличилось почти вдвое — Число покупателей в автосалонах Московской области за последнюю неделю мая выросло почти вдвое в сравнении с периодом онлайн-продаж.

— В центре мониторинга коронавируса отметили отсутствие дефицита СИЗ — Дефицита средств индивидуальной защиты (СИЗ) в субъектах России больше нет. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).