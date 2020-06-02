ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн /ПРАЙМ/. Горно-обогатительный комбинат (ГОК) "Аметистовое", куда планировалось отправить 29 вахтовых работников, у которых вовремя был выявлен COVID-19, продолжит работу в штатном режиме, сообщили РИА Новости в руководстве предприятия "Золото Камчатки".

Ранее врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов сообщил в своём Telegram-канале о выявлении новой короновирусной инфекции у 29 вахтовых работников, которые проходили обсервацию переде тем, как отправиться на ГОК "Аметистовое". Отмечалось, что соблюдение установленных требований к завозу рабочих на полуостров позволило предотвратить вспышку COVID – 19 на производстве. В настоящее время осуществляется перевозка рабочих к месту обсервации, где за ними будет установлено врачебное наблюдение. Врио главы региона отметил, что состояние здоровья у людей "нормальное, лишь два человека с температурой".

"Для нас каждый сотрудник имеет ценность, но данная ситуация никак не отразится на производительности комбината. Тех работников, у которых выявлено заболевание, до приезда новой смены заменят действующие сотрудники", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники, у которых выявлен COVID-19, прибыли на полуостров из других регионов РФ и проходили обязательную обсервацию на ранее законсервированном месторождении "Золотое" в Быстринском районе, оборудованном для данных мероприятий.

"В обсерватор людей доставляли сразу с борта самолёта. По дороге они ни с кем не контактировали. На месте они находились под постоянным наблюдением, у них измерялась температура. Как только появились симптомы коронавируса, от доставки работников на ГОК "Аметистовое" сразу отказались", — добавил представитель "Золота Камчатки"

Горно-обогатительный комбинат "Аметистовое" и входящее в его состав одноименное месторождение находятся под управлением компании "Золото Камчатки" (входит в ГК "Ренова"). Это одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Камчатки. Оно расположено на территории Пенжинского района в 1,1 тысячи километров к северу от Петропавловска-Камчатского. На предприятии работают более 1 тысячи человек.