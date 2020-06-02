МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 863, до 423 741, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 41,9% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 423 741 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2 286, Подмосковье — 732, в Санкт-Петербурге — 376.

Также выявлены новые случаи в Нижегородской области — 354, в Свердловской области — 292, в Ростовской области — 253.

За сутки в РФ выписаны 11 108 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 186 985 человек.

В России за сутки умерли 182 человека с COVID-19, за все время скончались 5 037, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.