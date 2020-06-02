МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике России, предполагает продление "дачной амнистии" до 1 марта 2022 года.

Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Он принимается на июнь 2020 года – декабрь 2021 года.

Пункт о продлении "дачной амнистии" включен в раздел, направленный на совершенствование государственной регистрация прав и предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме.

Ранее предполагалось продление "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года. Эта мера позволит россиянам по упрощенной схеме оформлять в собственность участки и расположенные на них дома.