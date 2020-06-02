МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев ухудшились: доля ожидающих роста цен через год увеличилась на 3 процентных пункта по сравнению с началом мая — до 40%, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "инФОМ" по заказу ЦБ РФ.

В рамках исследования в период с 14 по 21 мая были опрошены 1529 респондентов от 18 лет и старше из 426 городских и не менее 256 сельских населенных пунктов в 83 субъектах РФ.

"Впервые за период проведения телефонных опросов значимо изменились ожидания относительно динамики цен в годовой перспективе. Однако это изменение хотя и небольшое, но негативное: доля считающих, что уровень инфляции, рост цен через год будет заметно выше, чем сейчас, выросла на 3 процентных пункта по сравнению с третьим опросом, составив 40%", — говорится в исследовании.

При этом инфляционные ожидания россиян в месячной перспективе улучшились. В конце мая только 31% опрошенных прогнозируют более высокий уровень инфляции, рост цен, чем сейчас: этот показатель по сравнению с предыдущим опросом снизился на 3 процентных пункта.

"Такое заметное снижение инфляционных ожиданий с начала апреля обусловлено, с одной стороны, сохраняющимся низким уровнем инфляции, поддерживающим уверенность в будущем, с другой стороны – ослаблением напряженности, связанной с эпидемией коронавируса, и адаптацией людей к новым условиям", — отметили аналитики.