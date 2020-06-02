МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Россияне в возрасте до 30 лет, самозанятые и безработные чаще остальных тратили накопления в период самоизоляции, не прикасались к "кубышке" пенсионеры, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "инФОМ" по заказу ЦБ РФ.

Исследование проводилось с 14 по 21 мая, в нем приняли участие 1529 респондентов от 18 лет и старше из 426 городских и не менее 256 сельских населенных пунктов в 83 субъектах РФ. Такие опросы по заказу ЦБ проводятся регулярно, начиная с апреля.

"По данным слитых массивов трех опросов, в которых задавался соответствующий вопрос, чаще прочих приходилось тратить накопления молодым людям (до 30 лет), а также работающим на себя (предпринимателям и самозанятым, часть которых, судя по всему, за счет сбережений пытались спасти свой бизнес) и безработным. То есть, у этих групп пока есть ресурс (хотя и уже растрачиваемый), который позволяет им держаться в нынешних условиях", — подсчитали аналитики.

Чаще остальных не расходовали сбережения люди старше 60 лет: как правило, это пенсионеры, которые делают накопления на "черный день", не склонны их тратить в принципе и, кроме того, в текущей ситуации находятся в относительно благополучном состоянии, поскольку не теряют в доходах (пенсии гарантированно выплачиваются).

Также не прибегают к использованию сбережений относительно обеспеченные россияне (люди, которым хватает доходов на покупку бытовой техники и более дорогие вещи). Наконец, об отсутствии сбережений чаще остальных говорят самые бедные (те, кому не хватает денег на одежду), жители поселков городского типа и сел, а также – снова – безработные.

Данные второго майского опроса показывают: сбережения россиян постепенно сокращаются. Так, по данным аналитиков, в середине апреля чуть более четверти опрошенных отвечали, что им пришлось тратить сбережения, каждый третий утверждал, что "кубышка" пока остается нетронутой, и еще 39% сообщили, что накоплений у них нет. К началу мая чуть выросла доля заявивших о необходимости использовать сбережения на текущие расходы. Во второй половине мая доля тех, у кого есть хоть какие-то накопления, сократилась, а доля тех, у кого их нет, выросла на 7 процентных пунктов (до 43%).