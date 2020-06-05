ДОНЕЦК, 5 июн /ПРАЙМ/. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики планируют выделить шесть миллиардов рублей на поддержку и развитие сфер жизнеобеспечения ДНР, в первую очередь на жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, а также транспортную и энергетическую отрасли, сообщили в пятницу в администрации главы республики.

"Глава ДНР Денис Пушилин провел рабочую встречу с председателем правительства Александром Ананченко, в ходе которой руководителю государства была представлена программа развития ДНР на 2020 год", — говорится в сообщении пресс-службы администрации главы.

Ананченко сообщил, что правительством приняты постановления, утверждающие перечень мероприятий, направленных на восстановление, поддержку и развитие жизнеобеспечивающих сфер республики.

"Общий объем финансирования на текущий год составляет около шести миллиардов рублей. Самые большие вложения – в жилищно-коммунальное хозяйство", — отмечается в сообщении пресс-службы.

В частности, по программе, около 323 миллионов рублей планируется выделить на восстановление и капремонт жилого фонда и объектов социальной сферы, около 370 миллионов – на капремонт и реконструкцию объектов водоснабжения, 72 миллиона – на объекты тепло- и газоснабжения. Еще около трех миллиардов рублей планируют направить коммунальным предприятиям на компенсацию разницы тарифов, поскольку себестоимость оказываемых услуг для населения превышает их стоимость. На систему здравоохранения планируется выделить 600 миллионов.

"Также в программе заложено финансирование транспортной отрасли, на которую будет выделено всего около 465 миллионов рублей. В рамках выполнения программы средства в размере миллиарда рублей будут направлены на энергетическую отрасль, а именно на восстановление энергетического блока №8 Старобешевской теплоэлектростанции", — говорится в сообщении пресс-службы администрации главы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.