МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 855, до 458 689, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 855 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 36,9% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 458 689 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 992, Подмосковье — 758, в Санкт-Петербурге — 347.

Также выявлены новые случаи в Нижегородской области — 321, в Свердловской области — 249, в Ростовской области — 212.

За сутки в РФ выписаны 8 708 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 221 388 человек.

В России за сутки умерли 197 человек с COVID-19, за все время скончались 5 725, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.