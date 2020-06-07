МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 984, до 467 673, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 984 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 38,5% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 467 673 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 956, Подмосковье — 754, в Санкт-Петербурге — 340.

Также выявлены новые случаи в Нижегородской области — 317, в Свердловской области — 240, в Ростовской области — 201.

За сутки в РФ выписаны 5 343 человека, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 226 731 человек.

В России за сутки умерли 134 человека с COVID-19, за все время скончались 5 859, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.