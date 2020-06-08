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КОММЕРСАНТ

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— Какой премьер для подражания — Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций. По данным “Ъ”, в правительстве разрабатывается идея установить потолок вознаграждения на уровне трех минимальных заработков премьер-министра, то есть не более 30 млн руб. в год.

— Стражи без порядка — В выходные в знак протеста против гибели афроамериканца Джорджа Флойда в городах США прошли крупнейшие по числу участников демонстрации под лозунгом "Жизни черных важны". В одном только Вашингтоне на улицы вышли десятки тысяч человек. Среди требований протестующих — не только сокращение числа стражей порядка и лишение их "военной" техники и спецсредств, но и полный разгон полиции.

— На судостроении ставят красный крест — Как стало известно “Ъ”, в правительстве обсуждают закупку госпитальных судов. Вопрос поднял глава Минобороны Сергей Шойгу: министерство предложило купить в Китае два судна ро-ро (для накатных грузов) и за три года переоборудовать их в госпитальные, что в общей сложности обойдется в 8 млрд руб.

— Вопросы философтии — Инициатива по переходу финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО) с 2021 года ставит под угрозу стабильность оказания ими услуг, предупредила в письме Минкомсвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).

— Новые меры о старом — Пока план восстановления экономики РФ еще дорабатывается в правительстве, Минстрой уже начал готовиться к реализации одной из предусмотренных в нем мер — ведомство подготовило проект постановления об упрощении процедуры строительства дорог.

— Хищения в "Трансаэро" разобрали по всем статьям — Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование громкого уголовного дела о хищении 566 млн руб. при банкротстве ОАО "Авиационная компания "Трансаэро"", возбужденного по заявлению одного из акционеров компании, главы Межгосударственного авиакомитета Татьяны Анодиной.

— Врачам рассчитали прием — Минздрав уточнил нормативы времени приема одного пациента у инфекционистов, онкологов, хирургов в амбулаторном звене. Это, по мнению ведомства, позволит точнее прогнозировать потребность системы ОМС в таких специалистах.

— За отказ от партийной дисциплины — Депутат Мосгордумы Елена Шувалова на пленуме московского горкома (МГК) КПРФ в воскресенье, 7 июня, большинством голосов была исключена из партийных рядов. Товарищи по партии обвинили ее в "систематическом отказе от партийной дисциплины".

— Поспешишь — санврача насмешишь — Эксперты фонда "Петербургская политика" оценили скорость снятия ограничительных мер в регионах РФ. В списке регионов с самым жестким карантином оказалось десять регионов. В некоторых регионах ограничения вернули после частичной отмены: так, власти Смоленской области фактически были остановлены Роспотребнадзором.

— Выборы в Москве пойдут по проводам — Мосгоризбирком разработал и внес в столичный парламент законопроект о параметрах дистанционного электронного голосования на выборах в городские органы власти и органы местного самоуправления.

— Европе напомнили про дело Голунова — Международная правозащитная группа "Агора" обратилась сегодня в Комитет министров Совета Европы с докладом о системных проблемах российского антинаркотического законодательства. В документе утверждается, что правоохранительные органы РФ, несмотря на указания ЕСПЧ, так и не отказались от практики проверочных закупок наркотиков, которую правозащитники называют провокацией.

— Китай оказался в рекордном профиците — Сальдо торгового баланса Китая в мае 2020 года оказалось рекордно высоким — $62,9 млрд, сообщила вчера таможня КНР. Рост объясняется ограниченным падением экспорта — на 3,3% — при резком сжатии импорта — на 16,7%.

— Дональду Трампу не дают ничего испытать — Группа американских сенаторов-демократов в конце недели представила законопроект, согласно которому властям запрещается тратить бюджетные средства на испытания ядерного оружия.

— ГЭСсектор меняет управляющего — Как выяснил “Ъ”, в сентябре после истечения пятилетнего контракта Николай Шульгинов покинет пост главы "РусГидро". Конкретных претензий у правительства нет, решение об уходе собеседники “Ъ” называют "взаимно добровольным".

— Гостиницам мало не показалось — Гостиничный бизнес через "Опору России" добивается перехода к секторальной модели поддержки, указывая властям на необходимость распространить льготы для малого бизнеса на средний и крупный, который также пострадал от остановки деятельности.

— Аренда непреодолимой силы — Конфликт между ритейлерами и владельцами торгцентров, угасший было после принятия Госдумой компромиссного варианта закона о расторжении компаниями малого и среднего бизнеса договоров аренды, может вспыхнуть вновь.

— АСВ добавили "капитал" — “Ъ” стало известно о мошенничестве вокруг банкротств банков. Злоумышленники создали структуру под наименованием "АСВ капитал", что созвучно с названием Агентства по страхованию вкладов (АСВ), и предлагали заинтересованным лицам купить имущество банкротов, которое не было выставлено на официальные торги.

— У граждан назрел спрос — В первую неделю июня после открытия торговых центров в Москве банки зафиксировали серьезный всплеск трансакций по картам. До февральских показателей потребительский спрос пока не дотягивает, но, как надеются банкиры, после снятия ограничений рост ускорится.

— Предраспродажная подготовка — Санируемый Московский индустриальный банк (МИнБ) начинает распродажу активов. На первом этапе на торги будут выставлены сотни объектов на сумму около 3 млрд руб. Это составляет менее 2% от вложений ЦБ в оздоровление банка.

— Mail.ru Group потянуло к знаниям — Mail.ru Group получила в залог 40% в образовательном онлайн-сервисе SkillFactory и может стать его совладельцем. Весь актив, по экспертным оценкам, может стоить до 2 млрд руб.

— "Нужно запустить кровь в эту систему" — Совладелец российского "Стокманна" Яков Панченко о взаимоотношениях с арендодателями.

— "Тайны звезд" закрылись для иностранцев — Крупнейший по аудитории издательский дом в России Bauer Media Group, выпускающий "Тайны звезд", "Оракул" и другие издания, которые в совокупности читают более 9 млн человек, сменил структуру владения. Его немецкие учредители вышли из компании, она перешла под контроль топ-менеджеров Алексея Иванова и Музы Монамс, а затем будет переименована.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Нефть в спокойном течении — Страны-участницы сделки ОПЕК+ до конца июля продлили действующие условия сокращения добычи нефти. Таким образом, котировки барреля получили мощный стимул для дальнейшего роста, а сам рынок "черного золота" — поддержку для восстановления.

— Неудобные гости — На фоне пандемии в России может возникнуть угроза роста преступности в миграционной среде, считают эксперты. Действительно ли есть повод для тревоги и как предотвратить возможные неприятности, "РГ" рассказал заслуженный юрист РФ Юрий Жданов.

— Кто первый?— За апрель и май в Роспатент поступило более 90 заявок, связанных с лечением коронавируса, заявил глава ведомства Григорий Ивлиев. О том, как защищены права изобретателей и можно ли создать единый мировой патент, он рассказал в интервью "РГ".

— Минздрав притормозил — Минздрав намерен изменить приказ о порядке обязательного медосвидетельствования водителей. Обязательные анализы на употребление наркотиков и алкоголизм будут брать только у тех, у кого есть симптомы соответствующих заболеваний.

— Перейдут на личности — Россияне смогут оформлять сделки через нотариат дистанционно, находясь в разных концах страны, а нотариусы получат возможность идентифицировать граждан с помощью Единой биометрической системы. Соответствующие новеллы прописаны в проекте Минюста.

— Сезон со зрителями — В национальном плане восстановления экономики необходимо учесть работу учреждений культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил жизнеспособность культуры и ее открытость обществу.

— Ваучер на балет — Михаил Мишустин утвердил изменения в правила отмены и переноса культурных мероприятий. В случае переноса события зрителям может быть предоставлено право прийти на него по ранее купленным билетам или же их необходимо обменять на специальные ваучеры.

— Звенья одной цепочки — После спада на фоне пандемии коронавируса российская экономика быстро не восстановится, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом в связи с подавленным спросом и укреплением национальной валюты замедляется инфляция, а это значит, что регулятор вскоре пойдет на снижение ставки.

— Клик к росту — Полностью рабочая версия единой цифровой платформы для малого и среднего бизнеса появится до конца 2021 года, "РГ" сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Ее создание запланировано проектом Общенационального плана действий по восстановлению экономики.

— На своем месте — С 5 июня заработала система "Мобильный избиратель", с помощью которой можно внести свое имя в список для голосования по поправкам в Конституцию на любом участке по выбору. Причем как в России, так и за рубежом.

— Город в разливе — Случившееся в Норильске — это чрезвычайная ситуация уже федерального масштаба, из-за которой под угрозой оказались экология и здоровье людей, заявил Владимир Путин. Президент поручил тщательно разобраться в причинах ЧП и компенсировать урон природе.

— Быстрый старт — Спрос на жилье во многих регионах почти вернулся к докризисному уровню, отмечают эксперты. Большую роль в этом сыграла программа ипотеки с господдержкой под 6,5 процента. Сейчас в отрасли ведется дискуссия о ее продлении.

— Новый статус для флота — В России в 2021 году появится пятый военный округ. Этим статусом будет наделен Северный флот. Указ о новом военно-административном делении России подписал президент РФ Владимир Путин.

— Приступить к исполнению — Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу нового заместителя министра — начальника Следственного департамента МВД Сергея Лебедева, а также трех руководителей региональных министерств и управлений.

— Лидер в перспективе — Министерство науки и высшего образования представило программу стратегического академического лидерства. Она придет на смену Проекту 5-100 — программе повышения конкурентоспособности российских университетов, которая была рассчитана до 2020 года.

— Ликвидация — Окончательная причина, почему прохудился резервуар и произошел разлив нефтепродуктов в Норильске, пока не выяснена. По данным Росприроднадзора, в воду попало 15 тысяч тонн топлива. И могут уйти месяцы на очистку норильских рек, считают эксперты.

— Две минуты до врача — Медучреждения внедряют принципы "бережливости", которые сокращают очереди в регистратуру и на прием к врачу, а персонал при этом делает меньше бумажной работы. Корреспонденты "РГ" выяснили, как в регионах развивается проект "Бережливые поликлиники".

— Наш Китай-город — Китай — важнейший торговый партнер России, однако между экономиками стран важно держать дистанцию, уверен эксперт Яков Миркин. О том, что из себя на самом деле представляют российско-китайские экономические отношения, он рассказал "РГ".

— А экзамены потом?— В то время, как в Приморском крае активно снимают ограничения по коронавирусу, в Находке могут перенести ЕГЭ на август. Из всех зараженных в Приморье каждый четвертый приходится на этот город, поэтому вопрос проведения госэкзамена здесь до сих пор остается открытым.

— Поставить ссору на паузу — Человек привыкает ко всему, в том числе к самоизоляции, и вернуться к прежней жизни может быть не так легко. Как сохранить свое психологическое благополучие и выйти из режима ограничений, рассказала Директор "Центра экстренной психологической помощи МЧС России" Юлия Шойгу.

— Полеты за границу могут возобновиться с 15 июля — Российские авиакомпании изучают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с середины июля, сообщил "Интерфакс".

— Идем против шторма — Вслед за противовирусным "Авифавиром" в России зарегистрирован еще один новый препарат от COVID-19, созданный в России, — "Илсира". Он предназначен для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции — цитокинового шторма.

— Подтвердили диагноз — Минюст считает меры властей РФ и субъектов страны против коронавируса приняты в пределах их компетенции. В ведомстве отметили, что целью данных мер была защита жизни и здоровья граждан, а не вмешательство в их личную жизнь.

— Море Черное, песок и пляж — В выходные на курортах Краснодарского края открылись первые в стране пляжи. В частности, приняли отдыхающих 22 пляжа в Сочи, выполнивших строгие требования Роспотребнадзора. Корреспондент "РГ" наблюдала, как это происходило

— "Дорога памяти" к храму — По инициативе Минобороны был создан благотворительный фонд "Воскресение", собиравший пожертвования на постройку главного военного храма России. Его глава Александр Каньшин рассказал "РГ", сколько удалось привлечь средств, как проходил сбор и какова дальнейшая судьба фонда.

— Культура бунта — Новости из США шокируют: с одной стороны, успешный запуск ракеты Илона Маска, с другой — вызывающие ужас кадры беспорядков. Звучит парадоксально, но успех Маска и пылающие бесчинства — проявления одних и тех же черт американского общества.

— На войне как на войне — Гибель Джорджа Флойда по всей Америке массовые беспорядки. Только по официальным данным, уже погибли 11 протестующих и представителей сил правопорядка, их сдерживающих. Как страна оказалась расколота на два непримиримых лагеря — в материале "РГ".

— Двойные стандарты Цукерберга — Facebook начал отмечать аккаунты и новости "контролируемых государствами СМИ". При этом, если российские, китайские и иранские электронные СМИ уже получили соответствующий ярлык, то финансируемые правительством США медиаресурсы до сих пор никак не помечены.

— Вино станет гелем — Из-за пандемии, когда на протяжении нескольких месяцев были закрыты рестораны и бары, в погребах производителей знаменитых французских вин скопились огромные объемы нераспроданного напитка урожая прошлого года. А осенью предстоит заполнять емкости урожаем нынешнего.

— Дядя Сэм уйдет по-английски — Отношения между Берлином и Вашингтоном дали новую трещину — об этом свидетельствуют утечки, бурно обсуждаемые по обе стороны Атлантики.

— Выход в свет — Фестиваль "Красная площадь" — первое массовое мероприятие с момента введения режима самоизоляции. Рассказываем, как был организован этот "выход в свет" для москвичей, а также кого слушать и смотреть на книжном празднике в заключительный день его работы.

— Таланты в ультрафиолете — Церемония награждения премии "Лицей" для молодых писателей и поэтов прошла одновременно в форматах онлайн и офлайн. На фестивале "Красная площадь" было организовано вручение наград, хотя некоторые участники присутствовать смогли только онлайн.

— Лицеисты и большекнижники — Важнейшими литературными событиями недели были объявления лауреатов молодежной премии "Лицей" и финалистов премии "Большая книга". Обозреватель "РГ" поделился своими впечатлениями от произведений "большекнижников": в списке 13 позиций и 15 имен.

— Защити себя сам — Москвичи ждут появления вакцины от коронавируса, чтобы вернуться к прежней жизни. Однако с появлением COVID-19, другие болезни не исчезли. Как дело обстоит с вакцинацией от других недугов и насколько горожанам доступна такая защита, рассказала Людмила Большакова.

— Штраф за фамилию — Семья Поповых в очередной раз пострадала от ошибки судебных приставов — из-за долгов однофамильцев в разных регионах страны с обоих супругов одновременно списали деньги и заблокировали счета. А жаловаться некуда — отделения ФССП работают удаленно.

— Царская уха — Угоститься по-царски — самое время в период вынужденного пребывания дома, решили сотрудники Государственного Эрмитажа и запустили на своем сайте новый проект — "Дворцовые трапезы. От кухни до стола". Это совместная научно-просветительская программа музея и официальной гостиницы Эрмитажа.

— Выстрел в огонь — Еще одно экологическое ЧП угрожает экологии Сибири. В воскресенье в Иркутской области военные Минобороны из противотанковой пушки смогли сбить факел горевшей нефтяной скважины недалеко от поселка Верхнемарково. Это примерно в 400 километрах от города Усть-Кут. Переброшенный из Самарской области противотанковый расчет выстрелил со 180 метров по столбу выброса, а нефтяники установили оборудование для герметизации скважины.

— Помощь друга — В пандемию потребность в соцработниках выросла, с введением всеобщей самоизоляции увеличилось число граждан, которые пользуются их услугами, чтобы оставаться дома. В основном это пожилые люди из группы риска. Им доставляют на дом продукты питания и товары первой необходимости, покупают лекарства, измеряют температуру.

— Тур поставлен на паузу — Российские туроператоры пока не формируют и не продают заграничные туры, но уже начали принимать предварительные заявки от туристов. Такое бронирование проводится без оплаты или с символической оплатой, рассказали в Ассоциации туроператоров России..

— Поиск места — Бизнес все чаще сталкивается с отказом банков в выдаче кредитов на выкуп земельных участков, которые находятся в муниципальной или государственной собственности. Основная причина — кадастровая стоимость участка в разы превышает рыночную.

— Вернулся в строй — Активность покупателей на рынке жилищного строительства достигла почти докризисного уровня. Об этом рассказал заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.PФ Никита Белоусов.

— Подлили масла — Экспорт подсолнечного масла в этом сезоне бьет рекорды и по объемам поставок, и по размеру выручки. По данным аналитического центра "СовЭкон", цены на подсолнечное масло на мировом рынке растут в течение двух последних месяцев и сейчас составляют около 760 долларов за тонну.

— Сделка вентиля — С января 2020 года цены на природный газ упали до минимальных значений, которые последний раз были в начале века. На рынке трубопроводного и сжиженного природного газа наблюдается избыток, а добыча его не регулируется никакими международными соглашениями. Но идея создания таких инструментов есть.

— Помощь общественникам — Минэкономразвития сформирован реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которые получат дополнительные меры поддержки.

— Шутки — в сторону — В судах растет число дел на граждан, потревоживших медиков глупыми звонками. В связи с этим для подачи в Минюст готовится предложение повысить санкции за ложный вызов экстренных служб в период повышенной готовности и ЧС.

ИЗВЕСТИЯ

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— "Российская Конституция может стать одной из самых прогрессивных" — Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас — о президентских сроках, балансе ветвей власти и роли Госсовета.

— Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян — Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. Консультации об этом проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента, выяснили "Известия".

— Долги и проводы: рэкетиры держали в страхе привокзальных таксистов — Эксклюзивные подробности задержания группы вымогателей, обложивших "данью" таксистов у столичного вокзала, рассказали "Известиям" в МВД. За последнее время это не единственное преступление, заставляющее вспомнить о криминальных традициях 1990-х. "Известия" вместе с экспертами оценили перспективы возрождения такого распространенного явления постперестроечной эпохи, как рэкет.

— Соя на рану: в ФАС пожаловались на удорожание корма из-за монополии на рынке — Фермеры жалуются на недостаток доступных кормов и удорожание их основных компонентов — сои и соевого шрота. Об этом говорится в письме в ФАС сенатора Сергея Лисовского (есть в распоряжении "Известий"). По его словам, в 2018–2020 годах более 99% рынка импорта сои занимало единственное предприятие — группа компаний "Содружество".

— "В условиях эпидемии приходится жертвовать безопасностью" — Президент InfoWatch Наталья Касперская — об угрозах цифровизации, последствиях пандемии и причинах сбоев "Социального мониторинга".

— Майский вжух: весной резко выросли переводы и QR-платежи через СБП — Коронавирус ускорил развитие системы быстрых платежей (СБП). В мае россияне сделали свыше 2 млн переводов с помощью сервиса на сумму более 20 млрд рублей, рассказали "Известиям" в Центробанке.

— Связь поколений: сеть 3G может исчезнуть в ближайшие 3–5 лет — Через 3–5 лет стандарт высокоскоростной передачи данных четвертого поколения (LTE) может полностью вытеснить 3G в России. Такие прогнозы сделали для "Известий" в Tele2 и "Мегафоне".

— Хорошо, но мало: мелкие игроки ставят под угрозу сделку ОПЕК+ — Cаудовская Аравия, Россия и страны ОПЕК+ достигли согласия насчет продления ограничений на добычу нефти на виртуальной встрече, которая состоялась в субботу. Обязательства по снижению добычи почти на 10 млн баррелей в сутки будут действовать еще месяц, до конца июля.

— Макро и ветрено: почему прогноз Минэка отправлен на доработку — Кабмин вернул Минэкономразвития на доработку прогноз социально-экономического развития РФ до 2023 года. Об этом "Известиям" рассказали три источника, близких к правительству. По их словам, это уже второй неудачный заход Минэка: первый раз ведомство представило документ еще 20 мая, но его сразу же отправили на корректировку.

— Изображая вклады: МФО вводят клиентов в заблуждение, маскируясь под банки — Микрофинансовые организации (МФО), привлекая средства россиян, вводят людей в заблуждение, не сообщая им в доступной форме о том, что эта услуга не является вкладом, не защищена государством и доходность не гарантирована. Такие данные содержатся в отчете Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

— По принципу веры: мусульмане РФ попросят разрешить полеты в Мекку — Духовное управление мусульман (ДУМ) может попросить власти РФ открыть авиасообщение с Саудовской Аравией для совершения хаджа. Об этом "Известиям" заявили в ДУМ. Там отметили, что ждут окончательного решения от саудовских властей об открытии границ, — по их прогнозам, об этом должно быть объявлено уже на нынешней неделе.

— Парадный выход: что нового покажут на главном военно-морском смотре — На Главный военно-морской парад, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, выйдут 46 надводных и подводных кораблей — представители всех флотов России. В том числе атомный подводный крейсер "Орел", фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

— Наследие короны: SARS-CoV-2 впервые обнаружен в грудном молоке — В статье австралийских исследователей описано обнаружение коронавирусной инфекции в молоке кормящей матери. На данный момент это единственный подобный случай, о котором заявили ученые.