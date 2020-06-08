МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 985, до 476 658, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе 36,6% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 476 658 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2 001, Подмосковье — 751, в Санкт-Петербурге — 326.

Также выявлены новые случаи в Нижегородской области — 305, в Свердловской области — 249, в Воронежской области — 228, в Ростовской области — 189.

За сутки в РФ выписаны 3 957 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 230 688 человек.

В России за сутки умерли 112 человек с COVID-19, за все время скончались 5 971, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.