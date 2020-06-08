МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Конкретных дат возможного возобновления международных перелетов пока нет, этот вопрос находится в компетенции правительства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее РБК со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний сообщило, что Росавиация предложит частично открыть международное авиасообщение с 15 июля. В понедельник источник в авиакругах сообщил РИА Новости, что Росавиация прорабатывает варианты возобновления международного авиасообщения.

"В данном случае здесь главным ведомством является правительство. И вы знаете, что сегодня было поручение премьера (Михаила) Мишустина вот по этим вопросам, чтобы разработать предложения возможной даты возобновления полетов. Главной здесь движущей силой является все-таки оперативный штаб в правительстве, который возглавляет председатель правительства. Но эта тема на повестке дня, вы это видите и слышите. Точных дат пока нет", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема возобновления полетов с президентом.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.