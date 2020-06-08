МОСКВА, 8 июн /ПРАЙМ/. Удаленный режим рассмотрения жалоб по торгам и госзакупкам останется приоритетным и после пандемии, заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Михаил Евраев.

"Мы предлагаем участникам контрактной системы по 44-ФЗ и 223-ФЗ, отраслевых торгов реализовать свои права на участие в рассмотрении жалоб, проведении внеплановых проверок, обращений о включении сведений в РНП (реестр недобросовестных поставщиков — ред.), используя видеоконференцсвязь в приоритетном порядке", — сообщил Евраев, чьи слова приводятся в сообщении службы.

"Мы получили много обращений от предпринимателей и заказчиков о сохранении этой практики, именно поэтому дистанционное рассмотрение становится приоритетной формой работы при сохранении прав участников на очное участие в заседаниях", — добавил он.