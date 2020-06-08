МОСКВА, 8 июн /ПРАЙМ/. Поддержка градообразующих предприятий и продление срока действия льгот по страховым взносам для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) — важнейшие направления для моногородов, которые помогут им восстановиться после ограничений из-за коронавируса, заявила РИА Новости зампредседателя ВЭБ РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

В понедельник президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос распространения мер поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия моногородов. Также кабмину было поручено проработать возможность увеличения установленного законодательством РФ срока, исчисляемого со дня создания ТОСЭР, в течение которого налогоплательщик должен получить статус резидента такой территории в целях последующего получения права на применение пониженных тарифов страховых взносов.

"Это важнейшие для каждого моногорода направления, которые помогут им быстрее восстановиться от последствий коронавируса", — сказала Макиева.

"Первый пункт касается особой поддержки для градообразующих предприятий. Главы (моногородов) на наших онлайн-совещаниях всегда уделяют отдельное внимание этому вопросу, для моногородов бесперебойная работа основного производства — это занятость и финансовая стабильность тысяч семей", — отметила глава фонда.

Второе направление — льготы по страховым взносам для резидентов ТОР. Как отметила Макиева, сейчас они действуют только для предпринимателей, которые получили статус резидента в первые три года работы территории опережающего развития. "Продление сроков действия льгот позволит городам в разы увеличить привлекательность своих территорий для бизнеса", — сказала она.

Ранее Фонд развития моногородов направил в Минэкономразвития РФ письмо с предложениями глав моногородов по ликвидации последствий пандемии коронавирусной инфекции. В частности, предлагалось предоставить право пользования пониженными тарифами страховых взносов резидентам ТОР без ограничения сроков получения ими данного статуса.