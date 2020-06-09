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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Вирус цифровизации — Завершающие свое действие ограничительные меры ускорили цифровизацию малых компаний, стимулировали разработку новых продуктов и переход к иным форматам работы, показал проведенный Райффайзенбанком опрос собственников малого и среднего бизнеса.

— Инноваторов просят предъявить инвесторов — Минэкономики подготовило поправки к закону об инновационных научно-технологических центрах с тем, чтобы упорядочить подачу заявок на создание новых площадок.

— Зеленые риски уходят в красную зону — Доклад Банка России о влиянии климатических рисков на финансовый сектор констатирует, что сильнее всего от них пострадают страховщики: им угрожают обесценивание инвестиций, рост выплат и репутационные потери от страхования неэкологичных клиентов.

— Учет не сразу строился — Минэкономики пытается решить проблему неучтенных обязательств государства и инвесторов по концессиям, фактически создав реестр таких соглашений на базе государственной автоматизированной информационной системы (ГАС) "Управление".

— По делу MH17 проверили телефонную связь — В Нидерландах возобновился процесс по делу об уничтожении пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом 8 марта 2014 года.

— Евросоюз решает, как помочь самому себе — Страны Евросоюза пытаются согласовать создание фонда восстановления экономики на сумму €750 млрд.

— Суды вернулись, а зэков нет — Со вторника к нормальной работе намерены вернуться столичные суды, в которых ограничения действовали дольше всего в судебной системе — с марта этого года.

— "У нас ситуация в 20 раз лучше, чем в Германии" — Липецкий губернатор Игорь Артамонов рассказал "Ъ" о клещах, статистике и своих политических взглядах.

— Льготы передают по субстанциям — Предлагаемое Госдумой обнуление таможенных пошлин на ввоз в Россию фармацевтических субстанций позволит импортерам экономить около 1,6 млрд рублей в год.

— В украинских колесах не нашли вреда для России — ФАС выступила против возврата ЕЭК антидемпинговой пошлины в 34,22% на железнодорожные колеса украинского "Интерпайпа".

— Заемщики пошли по магазинам — Рынок товарного кредитования (POS-кредитов) в мае начал восстанавливаться после резкого падения в апреле, свидетельствует опрос крупнейших игроков.

— Потери перевели на агентов — Правоохранительные органы в деталях подтвердили описанную "Ъ" схему по неправомерному переводу пенсионных накоплений граждан.

— "Деловые линии" становятся пунктирными — Арбитражный суд Петербурга наложил арест на акции компаний группы "Деловые линии" по иску структур главы "Траста" Михаила Хабарова и инвесткомпании А1, оспаривающих сделки с этими акциями.

— Страховой случай комиссий — В прошлом году банки получили рекордный объем комиссионных за продажу страховых продуктов.

— Грузы не находят себе мест — Бизнес по перевозке грузов в салонах пассажирских самолетов, спровоцированный эпидемией, начинает сходить на нет.

— Spotify ищет абонентов — Крупнейший в мире музыкальный стриминговый сервис Spotify в очередной раз попытается запуститься в России — на этот раз в качестве возможного срока обсуждается осень 2020 года.

— У мэрии на рассылках — Мэрия Москвы в этом году планирует израсходовать рекордный бюджет на рассылки горожанам.

— Газпромбанк дошел до Косино — Несмотря на кризис на рынке торговой недвижимости, этот сегмент все еще привлекает инвесторов.

— Как медом намазано — На российском рынке меда может появиться новый игрок с большими возможностями.

— Не на "Гостех" напали — В борьбе за создание цифровой платформы "Гостех" для взаимодействия граждан и бизнеса с государством у Сбербанка появились конкуренты.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Маска для экзамена — Министр просвещения Сергей Кравцов: Создаем программу помощи школьникам в новом учебном году.

— Колесный пешеход — Подготовлен проект поправок в правила дорожного движения, которые вводят новое понятие: "средства индивидуальной мобильности" — СИМ. Речь идет о моноколесах, электросамокатах и других подобных средствах передвижения.

— К кому ведут следы протечки — Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир.

— Живее всех жилых — Лимит госсредств на сельскую ипотеку почти исчерпан из-за ажиотажа.

— Чтобы дольше не качалось — Уровень соблюдения условий сделки ОПЕК+ близок к полному, с рынка убрано почти 9 млн баррелей нефти в сутки (при общем объеме сокращения в 9,7 млн баррелей), сказал Александр Новак на пресс-конференции, посвященной итогам министерской встречи стран ОПЕК+.

— В сострадательном наклонении — Владимир Путин поддержал идею создания фонда для обеспечения детей дорогими лекарствами.

— Встреча в первом чтении — Совет Госдумы в понедельник принял решение назначить на 22 июля ежегодный отчет правительства, который представит премьер-министр Михаил Мишустин.

— В открытом формате — Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в течение семи дней и в нескольких форматах — обычном, надомном и электронном.

— Деньги на вырост — Пособия по уходу за детьми до полутора лет увеличены вдвое с 1 июня.

— Защитят честь мантии — В Госдуму внесен законопроект, разрешающий ректорам вузов и директорам НИИ входить в квалификационные коллегии судей.

— На работу и учебу — Россия снимает часть ограничений на выезд за рубеж и на въезд в страну.

— Болеудаляющее — При дистанционной продаже лекарств аптека обязана заключить с покупателем договор, рассказала "РГ" руководитель аптечной гильдии Елена Неволина.

— Хорошо иметь домик у моря — Россияне задумались о покупке жилья на Черноморском побережье из-за невозможности выехать на отдых за границу.

— Пишите аккуратно — Приставы смогут получать переписку коллекторов с должниками в соцсетях и мессенджерах.

— Для тех, кто любит погорячее — Лето в России ожидается теплым, но довольно капризным.

— Север зовет — Дело об аварии в Норильске ведет Главное следственное управление Следственного комитета России. Как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах, связанных с разливом 29 мая нефтепродуктов в Норильске.

— Лекарства и алкоголь — Устроивший стрельбу по прохожим мужчина скончался.

— Личная ошибка — В Химкинском суде в понедельник возобновились слушания по делу о катастрофе в аэропорту "Шереметьево" Суперджета SSJ-100.

— Держат строй — В Подмосковье на полигоне Алабино состоялась репетиция Парада Победы, который должен пройти 24 июня.

— Дмитрий Махонин: Пермский край в контексте будущего — Как регионы готовятся жить и работать после пандемии.

— Огонь расстреляли — Стали известны подробности тушения аварийной скважины в районе сибирского города Усть-Кут.

— Нервы подвели — Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила о задержании наркодилера с крупной партией наркотиков.

— Путеводитель для пенсионера быстрого века — Переход на электронные трудовые книжки начался в России в этом году и сразу вызвал массу вопросов.

— Без права мнения — Редактора The New York Times уволили за публикацию статьи сенатора.

— Работа за еду — Британия стала магнитом для граждан беднейших стран.

— Первый день без жертв — В Японии впервые с марта в течение суток не зарегистрировали ни одного смертельного случая среди пациентов с коронавирусом.

— Помощь для здоровых — Германия не станет вывозить домой своих граждан, отдыхающих за пределами страны, в случае, если те заболеют коронавирусом.

— Черчилль ответит — В Европе объявили войну "расистским" памятникам.

— Кусачих — на поводок — Владелец опасной собаки, показавшейся на улице без намордника, заплатит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

— Переполох в коровнике — В Вологодской области разгорелся ожесточенный судебный спор между владельцем одного местного коня и главой крестьянского фермерского хозяйства. Скакуна обвинили в том, что он разыгрался и довел до сердечного приступа корову.

— Жизнь возвращается — В столице отменяются самоизоляция и пропуска, а с 16 июня заработают летние веранды.

— Офис по соседству — Один из крупных московских застройщиков готовится начать строительство лайфковоркингов — жилых комплексов с небольшими офисами.

— Полигон выходит вон — В этом году в Подмосковье закроют все свалки.

— Контрасты пандемии — Корреспондент "РГ" проехалась по стране на поезде и на себе ощутила разницу в отношении к COVID-19 в различных регионах.

— Вода куролесит — Из-за затяжных дождей ухудшается паводковая обстановка в Красноярском крае.

— Бак раздора — В Норильске продолжается ликвидация разлива топлива.

— Отель для своих — В Калининградской области "в режиме репетиции" стартовал туристический сезон.

— Нал не хочет уходить — Бывший премьер Италии, лидер партии "Живая Италия" Маттео Ренци предложил новый рецепт по выведению наличных денег из обращения, который поможет экономике страны справиться с последствиями пандемии.

— Свидетельство под цифрой — Все данные ЗАГС России будут переведены в электронный формат.

— Не зарастет народная тропа — Нацпарки и заповедники готовы к приему туристов, заявили в Минприроды.

— Бесприсутственные места — С 1 января 2021 года планируется переход на новые стандарты предоставления социальной помощи гражданам, сообщили "Российской газете" в Минтруде.

— Ждет загрузки — Просевший из-за пандемии рынок информационных технологий ждет еще несколько лет до полного восстановления, следует из прогноза аналитического агентства IDC.

— Время "Ч" — Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий вузы возмещать расходы бюджета при нарушении условий целевого обучения.

— Что завтра?— Формируется поколение молодежи, которое уже начали называть COVID generation.

— Школьникам дали кейс — Более 4700 участников школьной, студенческой лиг и "Лиги молодых специалистов" поборолись за путевку в финал международного инженерного чемпионата "CASE-IN" — одного из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей".

— Диплом без границ — В Узбекистане откроются филиалы шести российских вузов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— С ногтями на выход: треть салонов красоты Москвы не сможет открыться 9 июня — Со вторника двери для посетителей откроют не более 70% столичных салонов красоты и парикмахерских.

— Побочное падение: в 34 регионах снизились доходы бюджетов — Из-за эпидемии коронавируса упали доходы около трети регионов, говорится в майском мониторинге социально-экономической ситуации в РФ, подготовленном экспертами РАНХиГС и ИЭП имени Гайдара.

— Тур де Рус: в стране появится новый нацпроект — Он будет направлен на поддержку внутреннего и въездного туризма, а его объем может составить от 80 млрд рублей в год.

— Санкционное правление: ФРГ готова ответить на меры США против СП-2 — Германия считает неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении "Северного потока — 2" (СП-2). Как заявили "Известиям" в бундестаге ФРГ, если преследование проекта не прекратится, Берлин будет вынужден разработать ответные меры.

— Взяли трубку: рынок смартфонов в мае вернулся к уровню прошлого года — Продажи начали восстанавливаться за счет отложенного спроса, но это ненадолго.

— Налоги и вычет: какую поддержку получат соцработники и НКО — Пакет мер поддержки социальных работников и НКО, объявленный президентом, разрабатывался при участии общественников, рассказали "Известиям" в некоммерческих организациях.

— Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников — о выходе из режима самоизоляции, жалобах горожан и дистанционном голосовании — Столица полностью соответствует всем показателям для перехода к новому этапу выхода из режима самоизоляции.

— Держи карман уже: беженцев без статуса лишат российской пенсии — Новыми основаниями для прекращения выплаты страховых пенсий станут истечение срока действия удостоверения беженца, поступление сведений об утрате пенсионером статуса беженца или лишении этого статуса.

— Курортный резон: кабмин просят субсидировать санаторное лечение переболевших COVID — В России предлагают создать механизм субсидирования расходов граждан, переболевших коронавирусом, на санаторно-курортное лечение.

— Нековидная участь: у больных артритами и волчанкой заканчиваются лекарства — Больные аутоиммунными ревматическими заболеваниями во всех регионах пытаются найти необходимое им лекарство — гидроксихлорохин, который сейчас используют для лечения COVID-19.