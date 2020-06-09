КРАСНОЯРСК, 9 июн — ПРАЙМ. Пробы, взятые в озере Пясино под Норильском, показали, что показатели ПДК, завышенные после аварии на ТЭЦ-3, вернулись в норму, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что нефтепродукты после разлива дизтоплива на норильской ТЭЦ попали в уникальное озеро Пясино. Также о загрязнении берегов озера сообщил в краевом минэкологии.

Чуприян отметил, что пробы берутся каждый день. "Росприроднадзор осуществляет заборы, более того, служба "Норникеля" осуществляет забор проб в самом озере (Пясино – ред.). И если в первых числах было в районе четырех ПДК, то сейчас ПДК в норме. И другими данными не обладаю", — сказал он.

По словам замглавы МЧС России, движение нефтепродуктов на воде задерживают боны. Самые эффективные из них — морские, но даже они не могут гарантировать полную герметичность.

"Говорить о том, что держат или не держат… Основную массу они, конечно, держат. Говорить о том, что это абсолютно герметично, — это наивно, и, мне кажется, даже школьнику ясно, что никаким путем это невозможно прекратить", — добавить Чуприян.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.