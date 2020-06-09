МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 595, до 485 253, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 595 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе 38,1% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 485 253 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 572, Подмосковье — 739, в Санкт-Петербурге — 318.

Также выявлены новые случаи в Нижегородской области — 292, в Свердловской области — 242, в Воронежской области — 220, в Иркутской области — 206.

За сутки в РФ выписаны 11 709 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 242 397 человек.

В России за сутки умерли 171 человек с COVID-19, за все время скончались 6 142, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.