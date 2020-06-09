МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило до стабильного с позитивного прогноз по рейтингу Японии на уровне "A+", сообщается в релизе агентства.

Вместе с этим агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенный рейтинг Японии на уровнях "A+" и "A-1".

"Пересмотр прогноза отражает возросшую неопределенность в отношении того, что общий государственный долг Японии сможет стабилизироваться по отношению к номинальному ВВП в течение ближайших одного-двух лет в связи с ухудшением бюджетных показателей", — поясняет S&P.