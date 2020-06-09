МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. "Газпром" планирует постепенный переход к штатной работе по мере снятия ограничений по коронавирусу, не намерен оставлять часть сотрудников на "удаленке", сообщили журналистам в компании.

"По мере отмены режима самоизоляции "Газпром" планирует постепенный переход на штатный режим работы", — сообщили в пресс-службе.

"В компании не планируется сохранение удаленного режима для части персонала на постоянной основе", — добавили в "Газпроме".

В Петербурге, где находится штаб-квартира компании, на период с 1 по 14 июня смягчен ряд ограничений по коронавирусу. Так, обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет становится рекомендованной. Это же относится к использованию масок и перчаток на улицах. При этом их применение в общественных местах, в транспорте и магазинах останется обязательным. Как сообщал вице-губернатор города Евгений Елин, на втором этапе планируется ряд дальнейших послаблений, в том числе связанных с открытием торговли.

В середине марта "Газпром" перевел 80% административного персонала на работу из дома на фоне распространения коронавируса.