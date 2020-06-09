КИЕВ, 9 июн /ПРАЙМ/. Программа стимулирования экономики Украины в условиях коронавируса COVID-19 включает 230 мер с конкретными сроками их реализации, сообщил во вторник офис президента страны со ссылкой на министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране необходимо внедрить программу дешевого кредитования для малого бизнеса. Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 3 февраля, что программа доступных кредитов под 5-9% для малого и среднего бизнеса начала работать на Украине. Из-за пандемии коронавируса кабмин Украины в марте расширил возможности государственной программы "Доступные кредиты".

"Петрашко доложил, что программа стимулирования экономики содержит ряд кратко- и среднесрочных мер для приоритетных отраслей экономики Украины на 2020-2022 гг. Основные направления программы включают 230 конкретных мероприятий с исполнителями и сроками реализации", — сообщается на сайте главы государства.

В офисе уточнили, что речь идет о ряде программ, которые включают оптимизацию налоговой нагрузки и администрирования, доступное кредитование малого и среднего бизнеса и другие.

"Среди ключевых направлений программы — обеспечение полноценного функционирования государства. Так, в рамках реализации этого направления Украина уже использовала такой инструмент, как адаптивный карантин. Также программа предусматривает стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Речь идет о реализации модифицированной программы кредитования микро- и малых предприятий "Доступные кредиты 5-7-9%", — отмечается в сообщении.

Также в рамках этого направления планируется запуск еще одной программы кредитования "Новые деньги" после принятия необходимых законопроектов.

В то же время президент Украины подчеркнул, что обновленная программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" должна предусматривать упрощенную процедуру получения займа под приемлемые проценты для любого представителя малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба.

Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в стране составляет 27 856, всего умерли 810 человека, 12 412 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены почти 7 миллионов случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.