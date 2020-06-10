ВАШИНГТОН, 10 июн /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.

Первый транш составит около 2,1 миллиарда долларов, отмечается в сообщении.

Программа призвана восполнить дефицит бюджета и платежного баланса страны, сохранить успехи внутренних реформ и продвигать дальнейшие структурные реформы, уточняет МВФ.