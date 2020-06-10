МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев уже в ближайшее время получит первый транш от Международного валютного фонда, который составит 2,1 миллиарда долларов, что на 200 миллионов больше, чем планировалось изначально.

Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов.

"Украина в ближайшее время получит первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов. Это на 200 миллионов больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет нам преодолеть трудности, вызванные COVID-19", — написал Зеленский в Twitter.

Он добавил, что МВФ зарекомендовал себя в качестве надежного партнера.