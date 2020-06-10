МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики опубликовало видео построенного первого международного автомобильного моста из России в Китай.

На кадрах, опубликованных в Instagram министерства, показан пустой мост Благовещенск–Хэйхэ с российского берега, его белые пилоны. В мае Минвостокразвития сообщало, что совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию моста, но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса.

"Международный мост через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР) ждет, когда откроют границы", — говорится в сообщении.

Как рассказали РИА Новости в министерстве, это первые видеокадры моста.

Первый автомобильный мост РФ-КНР строился с декабря 2016 года. В ноябре 2019-го основные этапы строительства российской части моста были завершены. Ожидается, что после ввода моста в эксплуатацию в 2020 году пассажиропоток составит около 5,5 тысячи человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.