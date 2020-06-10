ВЛАДИВОСТОК, 10 июн /ПРАЙМ/. Валовой региональный продукт Приморья вырос на 43 миллиарда рублей в 2019 году, сообщило правительство региона со ссылкой на ежегодный отчет губернатора Олега Кожемяко перед краевым законодательным собранием.

"Прирост валового регионального продукта за год составил 43 миллиарда рублей. На динамику его роста наибольшее влияние оказывают транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, промышленное производство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем ВРП в 2019 году — 878 миллиардов рублей. Прирост составляет 5,14%.

"По итогам 2019 года отмечается прирост к уровню прошлого года: в промышленном производстве – на 11,3%, в строительстве – 12,3%, в сфере рыболовства и рыбоводства – 20,6 %, в розничной торговле – 4,6%", – приводятся в сообщении слова Кожемяко.

Он добавил, что пандемия коронавируса "внесла существенные коррективы в текущую остановку, отразилась на экономике, социальном блоке".

"Работа по предотвращению распространения заболевания потребовала больших финансовых затрат. Нам пришлось в срочном порядке перенаправлять денежные потоки, вводить определенные ограничения, решать вопросы с переходящими объектами прошлого года. Рассчитываю, что нам удастся справиться с этой непростой ситуацией, выйти из нее с наименьшими потерями и продолжить начатые преобразования", – заявил Кожемяко.