ХАБАРОВСК, 10 июн /ПРАЙМ/. Незаконную вырубку леса на "дальневосточном гектаре" расследуют в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона в среду.

По данным ведомства, в 2017 году девять человек, большинство из которых – жители центральной части России, взяли единый земельный участок площадью более восьми гектаров в рамках программы "Дальневосточный гектар", эти земли относились к лесному фонду. Получатели наделов заявили, что намерены вести личное подсобное хозяйство и построить дом, однако участок использовался не по целевому назначению: индивидуальное жилищное строительство на нем не велось, а объем вырубки превысил установленный в проекте освоения лесов, отмечает прокуратура.

Ведомство добавляет, что нарушения выявлены во время прокурорской проверки. "Материалы проверки направлены в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений)", — говорится в сообщении.