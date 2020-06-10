МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на маски снизилась уже до 13 рублей за штуку с 55 рублей в марте и продолжит снижаться, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе выступления на пленарном заседании в Госдуме.

На заседании президиума координационного совета по коронавирусу 1 июня он говорил, что средняя цена маски снизилась до 18 рублей.

"В целом с начала марта мы увеличили выпуск всех видов масок в 5 раз – почти до 9 миллионов в сутки. А к концу следующего месяца достигнем уровня в 12 миллионов масок в сутки. При этом сбили среднюю розничную цену с 55 в марте до 13 рублей за штуку на вчерашний день по данным Федеральной налоговой службы, и она продолжит снижаться", — сказал Мантуров.