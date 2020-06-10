*ФРС оставила диапазон проц ставок по фед фондам без изм между 0,00% и 0,25%
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200610/831608483.html
ЧП в Норильске
"Норникель" считает задержание руководителей ТЭЦ в Норильске неоправданно жесткой мерой
Авто
Экспорт легковых машин из России в январе-апреле упал на 35%, импорт - на 26%
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Инфляция в РФ
Недельная инфляция в России вновь вернулась к нулю
Торги
Российский рынок акций опустился, оставшись под влиянием внешнего негатива
Ставка Банка России
Банк России видит возможность снижения ключевой ставки более решительным шагом
Нефть
Запасы нефти в США за неделю увеличились до исторического рекорда в 538,1 млн баррелей
Экономика Украины
Украина получила второй транш помощи от Еврокомиссии в размере 500 млн евро
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200610/831608483.html
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