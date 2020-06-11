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МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ может обнулить НДС для отечественных IT-компаний, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения документа в правительстве.

Отмечается, что такую меру поддержки Минкомсвязь может внести в национальный план по развитию экономики. Добавляется, что перечень мер еще обсуждается и может быть изменен.

Как пишет издание, представитель Минкомсвязи отказался от комментариев, а в пресс-службе правительства заявили, что "меры поддержки ИТ отправлены на проработку".

"Среди других возможных мер по поддержке ИТ-индустрии — снижение верхней планки налога на прибыль для высокотехнологичных компаний с 20 до 12%, (для регионов — до 2%), перечисляют собеседники "Ведомостей". По их словам, речь идет и о бессрочном продление льготного режима уплаты страховых взносов (сейчас для ИТ-компаний их ставка составляет 14%)", — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию конкурентного режима регулирования и комплексному налоговому маневру для стимулирования сферы IT.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин провел совещание по связи и IT-индустрии. Президент, в частности, поручил правительству подготовить предложения по созданию конкурентного режима регулирования и комплексному налоговому маневру для стимулирования сферы IT.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал президенту подготовить дополнительный комплекс мер по стимулированию развития информационных технологий, в том числе налогового маневра, и в ближайшее время сделать соответствующий доклад.