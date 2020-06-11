МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании обсудит выделение средств из федерального бюджета на индивидуальные программы социально-экономического развития республик Алтай, Карелия и Тыва, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития республик Алтай, Карелия и Тыва", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта позволит реализовать мероприятия индивидуальных программ социально-экономического развития республик Алтай, Карелия и Тыва на 2020-2024 годы, направленных на рост объема инвестиций в основной капитал на душу населения, а также снижение уровня безработицы и рост среднедушевых денежных доходов населения.