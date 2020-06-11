МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/, Евгения Стогова. Больше всех вернуться в офис хотят мужчины и молодые родители, но полноценно компании перейдут к очному режиму работы только к сентябрю, считают опрошенные РИА Новости эксперты, отмечая, что вновь перестроиться на классический формат поможет отказ от перекусов в рабочее время и позитивные воспоминания.

ОФФЛАЙН ПРОДОЛЖИТ ДОМИНИРОВАТЬ

Несмотря на то, что период самоизоляции стал удачным плацдармом для повсеместного перехода на дистанционный режим работы, большинство компаний ожидают как можно более скорого выхода в очный формат. По словам эксперта в области рекрутинга Ирины Святицкой, процент вакансий, допускающих удаленную занятость, значительно увеличился. Но говорить о долгосрочности этой тенденции преждевременно.

"Мне кажется, общий прирост останется незначительным. Вместо прежних 2% будет, предположим, 6%. Хотя бизнес, например, все равно настроен на онлайн-составляющую. В целом, если с точки зрения вируса ситуация будет благополучной, то в сентябре все придет в докарантинную норму", — рассказала Святицкая.

ОТКАЗ ОТ ПЕРЕКУСОВ И ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Доктор психологических наук Наталия Белопольская считает, что всех временно перешедших на удаленную работу можно поровну разделить на две группы: тех, кто нашел в "дистанционке" неоспоримые преимущества, и тех, кто рвется в офис как можно скорее.

"Молодые родители, воспитывающие маленьких детей и живущие в обычной квартире, страшно стремятся вернуться к прежнему образу жизни. Особенно это касается мужчин и женщин, занимающих "мужские" должности. Исключение – ученые, которым не нужно повседневное общение. Старшее поколение, не связанное с бытом и детьми, обладатели спокойных условий жизни нашли больше плюсов в домашней работе", — считает Белопольская.

Вернуться к привычному ритму, по мнению кандидата психологических наук, руководителя Высшей школы логотерапии Московского института психоанализа Светланы Штукаревой, поможет ретроспективная оценка периода самоизоляции и поиск поводов для личной гордости.

"Нужно вывести для себя три главные вещи, которые были приобретены на самоизоляции: я научился делать зарядку, формировать свой режим дня, сосуществовать со своими близкими. Может быть, возникли новые идеи. Человеку сейчас важно подытожить, а не просто закрыть глаза и бежать в следующий этап своей жизни. Неоспоримо важный навык, например, — коммуникация. Многие, будучи наедине с домашними в режиме "24/7", научились договариваться, учитывать интересы других людей, видеть приоритеты. Теперь это можно перенести на дальний круг, коллег и сослуживцев", — отметила Штукарева.

Немаловажным является и возвращение к правильному режиму питания. Член Американской, Китайской и Российской ассоциаций эндокринологов, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская рекомендует уменьшить порции и калораж пищи. Разгрузить рацион и восстановить метаболизм поможет двух-трехразовое питание с кратковременным вечерним голодом: ужин стоит планировать до 18:00.

"Убирая перекусы, что особенно актуально для офисных работников, мы снижаем количество калорий, выравниваем углеводный обмен, убираем инсулинрезистентность и снижаем аппетит. Носить еду в офис или покупать на месте – это не так важно. Главное, чтобы было больше овощей и фруктов. А фастфуд исключить", — советует Рождественская.

КОНТАКТ С РАБОТОДАТЕЛЕМ

Переход на удаленную работу, по мнению Белопольской, привел к парадоксу: в то время как все готовились к свободному времени, которое можно было бы посвятить саморазвитию и общению с семьей, работодатели, особенно в молодых коллективах, наоборот нагружали подчиненных сверх нормы.

"Хорошо, если посещение офиса для начала будет два дня в неделю. А потом, в зависимости от обстановки, возвращаться к привычному графику. Люди, надо это понимать, нисколько не расслаблены. Они устали, устали и от работы, и от постоянного стресса", — утверждает психолог.

Пойти на контакт с сотрудниками и опросить их о готовности к моментальной смене режима работы советует и Святицкая. Впрочем, эксперт уверена: сотрудники большинства компаний, особенно в сфере услуг, сами будут заинтересованы в переработках, чтобы как можно быстрее выйти на прежние экономические показатели.