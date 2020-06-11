МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 779, до 502 436, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 779 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 36,8% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 502 436 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 436, Подмосковье — 724, в Санкт-Петербурге — 312.

Также выявлены новые случаи в Нижегородской области — 303, в Иркутской области — 240, в Воронежской области — 239.

За сутки в РФ выписаны 8 367 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 261 150 человек.

В России за сутки умерли 174 человека с COVID-19, за все время скончались 6 532, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.