МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Глава ХК "Интеррос" Владимир Потанин обратился к другим крупнейшим акционерам ГМК "Норильский никель" с предложением отказаться от дивидендов в течение 2020 года и ограничить финальные выплаты по итогам данного периода размером в 1 миллиард долларов, сообщил РИА Новости источник в "Интерросе".

Такая инициатива была связана, в том числе, с недавней аварией на ТЭЦ в Норильске, в результате которой "Норникель", как предполагается, потратит значительные средства на ликвидацию последствий.

Холдинг "Интеррос" Потанина контролирует примерно 34,5% акций "Норникеля", ОК "Русал" Олега Дерипаски владеет 27,8% акций. Пакет структур Романа Абрамовича и партнеров составляет около 4% акций.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Ожидается, что восстановление ущерба обойдется "Норникелю" в 10 миллиардов рублей и более, не считая возможных штрафов. Более точные цифры станут известны после 26 июня, когда завершится проверка Росприроднадзора.