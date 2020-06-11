МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей продолжать дистанционную работу, если это возможно, сотрудники должны оставаться на "удаленке".

"Мы по-прежнему рекомендуем, я хочу обратить внимание работодателей и руководителей предприятий, максимально дистанционно работать. Если можно, то лучше делать это дистанционно, не создавая скученность в офисах и предприятиях", — сказал Собянин в эфире "России 24".

Он добавил, что на тех предприятиях, где это невозможно, нужно соблюдать санитарный режим.