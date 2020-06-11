САРАТОВ, 11 июн /ПРАЙМ/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в четверг поручил подчиненным принять неотложные меры по решению указанных президентом РФ Владимиром Путиным проблем с долговой нагрузкой на областной бюджет и износом инфраструктуры ЖКХ, сообщила пресс-служба главы региона.

Путин в четверг по видеосвязи провел встречу с Белозерцевым, в ходе которой отдельно остановился на ряде проблемных направлений и попросил главу региона уделить этим вопросам особое внимание. В частности, президент указал на проблему долговой нагрузки региона и высокую долю — 52,1% — коммерческих кредитов в общей структуре долга, призвал обратить внимание на сокращение численности постоянного населения, а также указал на еще ряд проблем, среди которых неразвитость сети автодорог, высокий износ инфраструктуры ЖКХ.

"Президент поставил задачи по решению ряда проблемных вопросов, которые сегодня есть в нашем регионе. Мы должны принять ряд неотложных мер… Наша задача — наращивать уровень финансовой обеспеченности на каждого жителя, снижать долговую нагрузку на бюджет", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Глава региона поручил министру финансов области Любови Финогеевой проанализировать состояние бюджета, оценить последствия эпидемии COVID-19 и продумать, как их минимизировать. Также губернатор поручил зампреду правительства Олегу Ягову наладить активную работу по легализации рынка труда во всех сферах.

"Пандемия показала, что пока еще очень высок процент пензенцев, которые трудятся в "серой" зоне. Только 25% жителей региона, обратившихся в центры занятости за пособиями по безработице, потеряли официальную работу после 1 марта… Нам нужно работать с предпринимательским сообществом, с народом. Организовывать горячие линии, привлекать к этой деятельности правоохранительные органы, доводить работу до конца", — сказал губернатор.

Он также потребовал активнее заниматься развитием предпринимательства в городах и районах. "Нам нужны новые проекты с конкретными сроками и результатами, с созданием рабочих мест. Я вижу, что инвестиционная активность во многих муниципальных образованиях низкая. Территории надо развивать", — отметил Белозерцев.

Кроме того, он поручил зампреду областного правительства Дмитрию Семенову сформировать долгосрочную программу реконструкции инфраструктуры ЖКХ.

"За прошедший год у нас было пять крупных аварий. Понятно, что проблема давняя и требует дорогостоящего решения, но его нужно искать вместе с собственниками сетей — частными компаниями и муниципалитетами… Работы впереди очень много, результат зависит от каждого из нас. Именно по результату наш труд оценивает руководство страны", — добавил глава региона.