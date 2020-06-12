ХЕЛЬСИНКИ, 12 июн /ПРАЙМ/. Эстония готова поддержать план общеевропейского фонда на 750 миллиардов евро для оживления пострадавшей от пандемии европейской экономики, заявил в пятницу премьер-министр, лидер правящей Центристской партии Юри Ратас.

"Правительство готово договориться о разовом, исключительном и четко ограниченном по времени кредите для финансирования программы перезапуска европейской экономики. Наша экономика сильно связана с экономикой других стран ЕС, так что благополучие наших людей во многом зависит от того, как обстоят дела у других", — сказал Ратас в видеообращении к членам совета уполномоченных Центристской партии.

Он также рассказал, что партнеры Центристской партии по правящей коалиции до недавнего времени высказывались об этом плане скептически. Но центристам удалось убедить партнеров в том, что инициатива Еврокомиссии послужит и интересам Эстонии.

Премьер отметил, что на переговоры с лидерами других стран ЕС Эстония пойдет с рядом условий. Так, республика не намерена гарантировать финансовые обязательства других государств и не поддерживает идею погашать долги за счет каких-то новых общеевропейских налогов.

Переговоры глав государств ЕС об условиях использования и погашения кредита начнутся в следующую пятницу.

Ранее ЕК представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро). Фонд будет состоять из ряда механизмов оказания поддержки и будет временным, предполагается, что он будет поддерживать экономику до конца 2024 года.