МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 706, до 520 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 34,1% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 520 129 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 493, Подмосковье — 725, в Санкт-Петербурге — 262, в Свердловской области — 245.

Также выявлены новые случаи в Воронежской области — 2278, в Нижегородской области — 218, в Ханты-Мансийском АО — 183.

За сутки в РФ выписаны 5 271 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 274 641 человек.

В России за сутки умерли 114 человек с COVID-19, за все время скончались 6 829, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.