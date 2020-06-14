МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 835, до 528 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 835 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 36,2% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 528 964 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 477, Подмосковье — 717, в Санкт-Петербурге — 256, в Свердловской области — 254.

Также выявлены новые случаи в Ханты-Мансийском АО — 229, в Воронежской области — 219, в Нижегородской области — 215.

За сутки в РФ выписаны 5 409 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 280 050 человек.

В России за сутки умерли 119 человек с COVID-19, за все время скончались 6 968, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.