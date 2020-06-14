ПАРИЖ, 14 июн /ПРАЙМ/. Власти Франции направили около 500 миллиардов евро для поддержки экономики в период кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, заявил президент страны Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в воскресенье.

"С самого первого дня кризиса мы полностью мобилизованы, чего бы это ни стоило. Техническая безработица, займы предприятиям, поддержка предпринимателей и наиболее нуждающихся. Все было сделано для того, чтобы сохранить рабочие места и помочь каждому", — отметил французский лидер.

"Мы решили ввести массивный план для наиболее пострадавших отраслей — автомобилестроение, авиастроение, туризм, культура, ресторанный и отельный бизнес. И мы продолжим это делать. В общей сложности мы мобилизовали почти 500 миллиардов евро для поддержки нашей экономики, для работников, для предпринимателей, для самых нуждающихся", — подчеркнул Макрон.