МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Россияне в мае, на фоне постепенной отмены ограничений из-за коронавируса, увеличили спрос на детские коляски, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито" — спрос на них по итогам прошедшего месяца вырос на 41% по сравнению с апрелем.

"В мае в России стало на 41% больше пользователей интересующихся детскими колясками, чем в апреле, обнаружил аналитический центр "Авито". На спрос, который обычно стабильно высок на платформе, повлиял коронавирусный локдаун", — сказали в компании.

"В апреле россияне исключили прогулки, но в мае, когда карантинные меры стали смягчаться в некоторых регионах, жители стали постепенно выходить на улицы и готовиться к долгим летним прогулкам всей семьей",- считают в "Авито".

Больше всего спрос на детские коляски повысился в Москве и в Казани — на 73% и 81% соответственно. Кроме того, увеличение интереса пользователей сервиса было отмечено также в Краснодаре (плюс 63%), Ростове-на-Дону (плюс 64%) и Перми (плюс 59%). Рост спроса в Санкт-Петербурге оценивается в 53%.

"К приходу лета и снятию ограничений готовились родители по всей России — динамика спроса ниже 20% наблюдается только в Барнауле (плюс 14%) и Новосибирске (плюс 9%), однако и в этих городах заинтересованных в покупке детской коляски стало больше", — отмечает сервис.

Объявлений о продаже колясок на "Авито" также стало больше, в целом по стране их число увеличилось на 11%. "Несмотря на ажиотаж, продавцы не стали "взвинчивать" цены — средняя стоимость коляски в мае выросла всего на 1% по сравнению с апрелем, а за год — на 7%. Сегодня в среднем по стране она составила около 6,2 тысячи рублей", — добавляет компания.