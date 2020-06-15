(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Ущерб для проверяющей среды — Депутаты хотят ограничить оценку рисков опасного строительства — Как стало известно "Ъ", депутаты Госдумы предлагают полностью отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве наиболее опасных объектов — например, мусоросжигательных заводов.

— Комплексная экологическая деформация — Правительство делает новый подход к открытию данных о состоянии окружающей среды — Вице-премьер Виктория Абрамченко вернула на доработку в Минприроды проект концепции создания комплексной информационной системы мониторинга окружающей среды, призванной сделать экологическую информацию полной и открытой для всех заинтересованных лиц.

— Стоп-Султан — Казахстан закрылся от российских вагонов — Казахстан, уже запрещавший зимой въезд на свою железнодорожную сеть чужих вагонов, вновь вводит такое ограничение. С 15 июня в Казахстан не смогут въезжать российские порожние полувагоны, которые из-за низких ставок сегодня выигрывают конкуренцию за грузы у местных операторов.

— "Гостех" кладут в Сбербанк — Для платформы предложили назначить оператора — Несмотря на наличие альтернативных предложений, Минкомсвязь хочет провести эксперимент по переводу до конца 2021 года государственных сервисов на цифровую платформу "Гостех" на базе разработок Сбербанка.

— Вместо пляжа колбаса — Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах — Спад туротрасли из-за ограничения на международные перелеты из-за пандемии COVID-19 может сыграть на руку продовольственным ритейлерам, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

— Смертность не сориентировалась на местности — В данных Росстата об умерших в апреле есть нестыковки — В субботу Росстат представил данные о естественном движении населения, учитывающие рождаемость и смертность, за апрель 2020 года.

— Иногда они просто не приходят — Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм — Ограничение проверок органами контроля и надзора позволило существенно снизить административное давление на бизнес, следует из доклада РСПП и Высшей школы экономики.

— Губернаторы под пристальным Роспотребнадзором — Стремление глав регионов поскорее отменить карантин наталкивается на сопротивление медиков — Регионы постепенно выходят из режима самоизоляции. Решения об этом принимаются губернаторами. Губернаторам приходится ориентироваться в том числе на позицию глав региональных подразделений Роспотребнадзора.

— Московские протесты оценят в Страсбурге — Пострадавшие от полиции и Росгвардии обратились в ЕСПЧ — В Европейский суд по правам человека обратились пять участников прошлогодних протестов в Москве — они утверждают, что их избили сотрудники правоохранительных органов. При этом Следственный комитет России (СКР) даже не стал проверять их жалобы, не увидев состава преступления.

— Вымогательство проверят лингвисты — Эксперты оценят требование денег у владельца туристической компании — Как стало известно "Ъ", под вопросом оказалась судьба уголовного дела о вымогательстве более $2 млн у владельца одного из крупнейших российских туроператоров "Пегас Туристик" гражданина Турции Рамазана Акпынара.

— Кандидаты в казематы — Соперников Александра Лукашенко снабжают уголовными делами — Осталось пять дней до завершения сбора подписей в поддержку тех, кто решил принять участие в президентских выборах в Белоруссии.

— Америке добавили горячую точку — Очередное убийство чернокожего белым полицейским в США грозит стране новой волной протестов — В США и по всему миру продолжаются демонстрации из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании в городе Миннеаполис.

— "Обвинения США не подкреплены никакими доказательствами" — Экс-замглавы МИД РФ Григорий Берденников о возобновлении ядерных испытаний — По данным американских СМИ, власти США обсуждают возможность возобновления ядерных испытаний. Главная причина: по мнению Вашингтона, Москва и Пекин втайне нарушают мораторий на проведение таких тестов.

— Тариф мелочиться не будет — Поглощение мелких электросетевых компаний оплатят потребители — Зачистка рынка от мелких частных электросетевых компаний все-таки может привести к росту сетевых тарифов выше инфляции. Минэнерго предлагает включить в тариф расходы на покупку сетей, не имеющих статуса территориальной сетевой организации (ТСО).

— Вода двойного назначения — Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы — Дальневосточные рыбодобытчики недовольны ограничениями на использование участков, они просят разрешить разводить рыбу и там, где идет промысел. Это позволит увеличить производство на 70 тыс. тонн, что может принести компаниям до 55 млрд руб.

— Вас много, а я офлайн — Банковских клиентов потянуло к живому общению с менеджерами — Клиенты, привыкшие за два месяца самоизоляции к онлайн-обслуживанию, после снятия большинства ограничений постепенно возвращаются в отделения банков. Сейчас у крупнейших банков уже открыто более 90% офисов, некоторые говорят о восстановлении потока клиентов до докризисных показателей.

— Российский рынок получил дивиденды — Инвесторы покупают его активы лучше других бумаг emerging markets — Неопределенность последствий пандемии для мировой экономики и рост напряженности в отношениях США и Китая вынуждают инвесторов сокращать рискованные активы и уходить с развивающихся рынков.

— Кредиты длительного хранения — Банкиры ищут новые способы одолжить гражданам денег на покупку товаров — Рынок кредитов на товары в магазинах (POS-кредиты) начал восстанавливаться после резкого падения в период пандемии (см. "Ъ" от 9 июня), однако игрокам приходится искать новые способы работы с клиентами.

— "Арктику" сдадут к зиме — Атомный ледокол будет эксплуатироваться с ограничением мощности — Как выяснил "Ъ", самый мощный атомный ледокол "Арктика" на 60 МВт, у которого в феврале частично вышел из строя электродвигатель на правом валу, может быть все-таки сдан осенью.

— Белоруссия становится оптически ближе — Госзакупки кабеля расширяют на Евразийский союз — Минпромторг предлагает смягчить введенные год назад ограничения на госзакупки оптоволоконного кабеля. Его потребителям, среди которых компании с госучастием, а также Минкомсвязь и другие ведомства, занимающиеся крупными инфраструктурными проектами по цифровизации, предлагается разрешить свободно закупать не только отечественный кабель, но и произведенный в пределах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

— Для инвесторов настал час овсяного коктейля — У производителя напитков Velle сменились владельцы — Растущий рынок растительных продуктов привлекает в этот бизнес крупных инвесторов. Управляющий проектами основного владельца ГК "Шоколадница" Александра Колобова Артур Сираканян стал совладельцем петербургского производителя альтернативных коктейлей и йогуртов Velle.

— "Криминальное чтиво" вышло в тираж — ИД "С-Медиа" подал заявление о банкротстве — Издательский дом "С-Медиа", выпускающий более 20 журналов для массовой аудитории, включая "Криминальное чтиво", "Тайны Вселенной" и издания со сканвордами, подал иск о собственном банкротстве.

— Задача решается делением — Десятилетнюю девочку спасет операция на позвоночнике — Вика Русанова с родителями живет в Новокузнецке. У нее тяжелая форма сколиоза, помочь может только установка раздвижной металлоконструкции на позвоночник. Провести операцию готовы в новосибирской клинике, но стоит она очень дорого, а госквотой не покрывается.

— Небезопасно для детей — Маленькие пациенты тоже умирают от COVID-19 — Новый коронавирус долго считался практически безвредным для детей. Тем не менее в России от него уже погибли как минимум четыре ребенка.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Долг, который трудно вернуть — Епископ Клинский Стефан (храм в Кубинке находится в его епархии) сказал "Российской газете", что, открыв храм на месте, где было остановлено продвижение фашистских войск к столице, мы отдали долг нашим дедам и прадедам, погибшим в войнах при защите своего отечества — В церемонии участвовал министр обороны России Сергей Шойгу.

— Антивирусное лето — Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: Положительные эмоции — это то, что сейчас всем нам особенно нужно — Идем на поправку. Именно так губернатор Подмосковья Андрей Воробьев охарактеризовал ситуацию в подведомственном ему регионе.

— Чей номер пройдет — Как в отелях будут принимать неженатых гостей — Открывшиеся в июне отели и гостиницы должны расселять гостей по одному в номерах, рассаживать отдыхающих через полтора метра на пляже и выполнять другие рекомендации Роспотребнадзора. Отельеры найдут выход из ситуации, говорят представители отрасли.

— Болевые бочки — Почему цены на нефть упали после продления сделки ОПЕК+ — Вопреки ожиданиям, решение о продлении до начала августа максимальных объемов сокращения добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки, не дало дополнительный стимул для дальнейшего роста цен на нефть.

— Возвращение в классы — К новому учебному году в регионах активно приводят в порядок дороги в школы — С постепенным выходом из самоизоляции в российских регионах началась активная подготовка к новому учебному году. Есть надежда, что занятия продолжатся очно, значит, детям нужна удобная и безопасная дорога в школу.

— Храм ратной памяти — Освящен главный храм Вооруженных сил России — В воскресенье, 14 июня в подмосковном парке "Патриот" освятили Главный храм Вооруженных сил России — Патриарший собор в честь Воскресения Христова.

— На форс-мажорной ноте — Верховный суд освободил арендаторов от неустоек — Спорное положение, которое могло повлиять на отношения арендаторов с арендодателями, отредактировал в окончательном тексте своего постановления пленум Верховного суда РФ.

— Разговор о важном — Владимир Путин рассказал о поправках к Конституции и внутренних кризисах в США — Россия выходит из пандемии с минимальными потерями, кабмин и регионы работают как одна команда, заявил президент. Владимир Путин также объяснил, почему важно закрепить в Конституции вопросы соцподдержки и развития демократии, а также назвал причину беспорядков в США.

— Наш код — Россия — Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы — В День России президент вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. Глава государства также заявил, что уверен: абсолютное большинство граждан поддерживает поправки в Конституцию, которые закрепят такие принципы, как уважение к человеку труда и защитнику Отечества, к истории и традициям России, любовь к своей земле и незыблемость границ.

— Работа со смыслом — Поправки в Основной закон уже стали частью жизни страны — До старта общероссийского голосования по поправкам в Конституцию осталось одиннадцать дней. Члены рабочей группы, готовившей пакет изменений, намерены посвятить это время информированию граждан о сути преобразований, а также помочь регионам в организации голосования.

— Кредит отработаем — Верховный суд разрешил отдавать долги услугами — Пленум Верховного суда России утвердил постановление с разъяснениями положений Гражданского кодекса о прекращении обязательств.

— 15 июня — видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО — 15 июня на сайте "Российской Газеты" смотрите видеоинтервью на тему: "Индивидуализация тарифов ОСАГО: какие новации ждут автовладельцев и страховщиков".

— Семейный доход — Кабинет министров упростил получение мер социальной поддержки — Кабмин исполнил поручение главы государства упростить для граждан получение пособий и выплат. Собирать справки больше не потребуется — такое распоряжение в конце прошлой недели подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Защищая достоинство — В Совете Европы состоится выставка, посвященная Сопротивлению — В России помнят вклад участников Сопротивления в разгром нацизма, заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, открывая "круглый стол" "Движение Сопротивления: люди, история, память", который прошел в онлайн-формате.

— Сэкономят на арестах — Верховный суд предложил судьям чаще применять залог — Суды должны каждый раз, рассматривая вопрос об аресте, решать, нет ли возможности отпустить человека под залог. Такие разъяснения утвердил Пленум Верховного суда России.

— Не скроется никто — Боевиков, напавших на Буденновск, ищут и находят — За четверть века больше трех десятков бандитов, участвовавших в захвате заложников в Буденновске, пойманы и осуждены. Но их продолжают искать и задерживать.

— Полиция ищет наркодилеров Михаила Ефремова — Актер Михаил Ефремов оказался фигурантом еще одного уголовного дела. Новое расследование полицейские возбудили по факту продажи актеру наркотических средств — Ранее проведенная после аварии экспертиза установила, что в крови Михаила Ефремова был не только алкоголь, но и наркотики, в том числе кокаин и каннабиноиды.

— Снимки решают все — Выявить рак станет проще — Технологии искусственного интеллекта (ИИ) помогли врачам не только оценивать площадь поражения и динамику изменений у пациентов с COVID-19, но и выявлять признаки рака легких.

— Изменились в юрлицах — С чего начать малый бизнес после пандемии — Кооперация с крупными предприятиями станет наиболее удачным форматом для тех, кто собирается заняться предпринимательством, рассказала "Российской газете" вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Елена Дыбова.

— Идем на поправку — Модернизация первичного звена медпомощи начнется с 2021 года — Поликлиники и больницы начнут получать дополнительные ресурсы для улучшения работы с начала 2021 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в субботу.

— Дан приказ на Север — Ракетоносец "Князь Владимир" вступил в состав ВМФ и будет служить вместе с "Юрием Долгоруким" — Новый ракетный крейсер "Князь Владимир" вступил в состав подводных сил России и будет служить на Севере вместе с "Юрием Долгоруким", первенцем в серии стратегических АПЛ "Борей" и "Борей-А".

— Как теперь мыть — ВОЗ дала советы по работе и отдыху после пандемии — Больше половины российских регионов — 49 из 85 — снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. 43 региона находятся на первом этапе, а шесть — уже на втором этапе отмены ограничений. Не слишком ли спешим — Об этом "Российская газета" спросила представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.

— Полиция бросает наручники — Стражи порядка во Франции возмущены обвинениями в расизме — Эти кадры облетели все французские новостные телепрограммы и газеты: полицейские, выстроившиеся в шеренгу, бросают перед собой на асфальт наручники в знак протеста против обвинений в расизме и насилии.

— На рынке в Пекине обнаружили вирус — Пекин сообщил о нескольких десятках новых случаев коронавируса, кроме 43 зафиксированных ранее — Все они связаны со столичным оптовым рынком Синфади на юго-западе города.

— "Раса" вне закона — В Германии решили бороться с расовой дискриминацией без упоминания о "расе" — Группа депутатов бундестага потребовала вычеркнуть это слово из конституции страны как "расистское".

— Парадный вдох — Санатории просят субсидировать россиянам реабилитацию от коронавируса — Санаторная реабилитация переболевших коронавирусом будет стоить дороже обычной путевки. Для прохождения восстановительных курсов представители санаторно-курортного комплекса предложили правительству выдать россиянам субсидии и тем самым поддержать отечественные здравницы.

— Риелтор ищет выход — Закрыться может половина агентств недвижимости — Рынок недвижимости в июне пошел в рост, однако активность на нем пока намного ниже, чем до пандемии. По прогнозам, до 50 процентов мелких и средних агентств и риелторов-частников в этом году прекратят свою работу.

— Рост на скидках — Вырос экспорт нефти в страны Азии — По итогам первого полугодия 2020 года объем экспорта российской нефти сорта ВСТО (ESPO) вырос на 850 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 17,17 млн тонн, о чем свидетельствуют предварительные данные агентства Argus.

— На полку прибыло — Торговые сети обещают особые условия для фермерской продукции — Самоизоляция и отток посетителей с продовольственных рынков нанесли серьезный удар по небольшим производителям продуктов питания. На проблему обратил внимание президент — правительству дано поручение найти для фермерской продукции альтернативные каналы сбыта.

— Защита оклада — Россияне интересуются страховкой от потери работы — Россияне стали чаще интересоваться страхованием от потери работы, приобретая комплексные страховые продукты, рассказали "РГ" во Всероссийском союзе страховщиков. В основном это страхование при оформлении кредита — ипотеки или автокредита, а также программы страхования жизни.

— История одного похода — Как Красная Армия в первый раз освобождала Киев — Войска 1-го Украинского фронта под командованием Николая Ватутина освободили Киев 6 ноября 1943 года. До этой годовщины еще далеко. Но на 12 июня — День России — в этом году приходится ровно 100 лет другому освободительному походу РККА — на Киев.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Заточили "Кинжал": новейшим тяжёлым БМП добавили интеллекта — В боекомплект боевой машины пехоты Т-15 войдут высокоточные и программируемые артиллерийские снаряды — Минобороны согласовало вооружение новейшей тяжелой боевой машины пехоты Т-15. В боекомплект варианта БМП с 57-мм модулем "Кинжал" впервые включат высокоточные управляемые снаряды и боеприпасы с интеллектуальной системой дистанционного подрыва.

— Часы трудного дня: чего стоит ждать от переговоров по СНВ-3 в Вене — США продолжают безуспешно требовать вовлечения в дискуссию Китая — Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности имеют важное значение, однако рассчитывать на громкий прорыв в ходе грядущих переговоров в Вене не стоит.

— Сеть и молоток: половина мировых аукционов будет проходить онлайн — Пандемия изменила привычный формат торгов произведениями искусства — Аукционный бизнес останется в онлайне даже после окончания карантина: до 50% торгов будет проводиться дистанционно, сообщили "Известиям" представители крупнейших домов. И хотя их суммарные продажи за I квартал 2020 года на 40% ниже, чем за аналогичный период 2019-го, интернет-результаты превысили ожидания.

— Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным — Из-за ограничений по эквайрингу банки готовятся переложить расходы на клиентов — Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра. Это может произойти, если ЦБ сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медицинских учреждений на уровне 1%.

— К нашим услугам: малый и средний бизнес оживает быстрее, чем ожидалось — После снятия ограничений в Москве бьет рекорды деловая активность — Деловая и потребительная активность в России в первую неделю июня вернулась практически к показателям февраля — 11 июня ее индекс вновь составил 7,3 пункта. В столице в День России она и вовсе достигла рекордного значения с середины марта (7,9).

— Нарастили "Панцирь": фрегат "Маршал Шапошников" оснастят новой ПВО — Прошедший модернизацию корабль получит непробиваемую зенитную защиту — Модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" получит непробиваемый щит. Как рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве, сейчас прорабатывается вопрос о возможной установке на корабль зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) "Панцирь-М".

— Пить из-под полы: проверки выявили 87% нелегального алкоголя в магазинах — В целом незаконный оборот спиртного в России оценивается в 30-35% от общего объема — В торговле горячительным выявлены массовые нарушения. По итогам проверок Росалкогольрегулирования (РАР) в I квартале 2020 года было обнаружено 87% алкогольной продукции и 93% спирта, которые производились и продавались незаконно.

— Каменные преткновения: почему темнокожие громят памятники в США и Европе — И что объединяет бельгийского короля Леопольда II с американскими конфедератами и Уинстоном Черчиллем — Движение Black Lives Matter (BLM), стихийно охватившее ряд стран после смерти от рук полицейского чернокожего американца Джорджа Флойда, открыло новый фронт борьбы — против исторических памятников.

— Чипировать COVID: уникальный биосенсор выявит инфекцию за десять минут — Предложенная методика позволит также создать препараты для противовирусной терапии — Российские ученые разрабатывают уникальную систему экспресс-диагностики COVID-19, которая обещает стать самой быстрой в стране. На весь анализ уйдет всего десять минут.

— Лечить — только портить: кабмин просят взять под контроль целителей — В Госдуме предлагают либо запретить, либо создать стандарты для нетрадиционной медицины — Правительство в условиях пандемии COVID-19 просят усилить контроль за народными целителями и шаманами, которые вместо лечения зачастую вредят здоровью граждан.