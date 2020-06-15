ПЕКИН, 15 июн /ПРАЙМ/. Россия может использовать с выгодой для себя уникальный статус Гонконга и открывать новые канала сбыта широкого перечня продукции, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.

"В силу того, что у этого специального административного района особая законодательная система, Россия может использовать это с выгодой для себя, договариваться, открывать новые каналы для сбыта широкого перечня продукции, например, той же свинины", — сказал Инюшин.

Он выразил уверенность в том, что интерес к Гонконгу снижаться не будет, даже несмотря на происходящие в мире изменения, в будущем следует ожидать повышения благосостояния всего прилегающего к нему региона, где Гонконг продолжит играть ключевую роль.

Торгпред напомнил, что гонконгский доллар — одна из самых стабильных валют в мире, курс которой колеблется незначительно. Думаю, что в этом специальном административном районе все будет хорошо, ситуация нормализуется и Гонконг сохранит свой уникальный статус, законодательную базу, которая дает преференции и возможности для продвижения товарных групп, которых нет в материковом Китае.

В последнее ситуация в Гонконге вновь обострилась в связи с решение парламента Китая разработать закон о национальной безопасности Гонконга. В Вашингтоне посчитали, что закон направлен на ликвидацию о высокой автономии района. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать статус специального торгового партнера Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.