МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 246, до 537 210, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 246 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе 34,3% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 537 210 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 359, Подмосковье — 689, в Санкт-Петербурге — 252, в Свердловской области — 233.

Также выявлены новые случаи в Воронежской области — 220, в Нижегородской области — 209, в Ханты-Мансийском АО — 184.

За сутки в РФ выписаны 4 489 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 284 539 человек.

В России за сутки умерли 143 человека с COVID-19, за все время скончались 7 091, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.