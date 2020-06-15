МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента алмазодобывающей компании "Алроса" на уровне "Ваа2" со стабильным прогнозом.

"Сегодняшнее подтверждение рейтинга "Алросы" со стабильным прогнозом отражает ожидания Moody's относительно того, что кредитные показатели компании… останутся соизмеримыми с рейтингом "Ваа2" на стабильной основе", — поясняет агентство в своём релизе.

Агентство в связи с этим отмечает, что несмотря на ухудшение показателей в текущем году из-за снижения объемов продаж и низких цен на алмазы "Алроса", по его мнению, сможет восстановить показатели кредитоспособности в 2021-2022 годах, а рынок алмазов начнет восстанавливаться с последнего квартала года.

Moody's также ожидает, что временное ухудшение показателей кредитоспособности будет смягчено высоким уровнем ликвидности "Алросы". Агентство прогнозирует падение выручки компании примерно на 22-27%, до 170-180 миллиардов рублей по итогам текущего года. Отношение скорректированного долга к показателю EBITDA, по мнению Moody's, увеличится до 2,0х к концу года, а затем упадет ниже этой отметки.

Агентство также ожидает, что "Алроса" сократит добычу алмазов примерно до 28 миллионов каратов по итогам года против прошлогоднего показателя в 38,5 миллиона каратов. Затем "Алроса", по мнению Moody's, может продолжить снижение добычи, до 26 миллионов каратов в будущем году, если восстановление рынка займет больше времени.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.