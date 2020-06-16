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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 16 июн /ПРАЙМ/. Соединенные Штаты подтвердили, что намерены внести поправки во введенные ранее запреты на сотрудничество с корпорацией Huawei, что позволит американским компаниям работать с китайским телекоммуникационным гигантом над стандартами сетей 5G, сообщил минторг США в понедельник.

Отмечается, что минторг США и ряд других ведомств утвердили поправки, документ будет опубликован уже во вторник. Министр торговли США Уилбур Росс подтвердил соответствующие намерения.

"Соединенные Штаты не уступят лидерство в области глобальных инноваций… Министерство привержено защите национальной безопасности и внешнеполитических интересов США путем поощрения американской индустрии к тому, чтобы в полной мере быть задействованными и выступать за то, чтобы американские технологии стали международными стандартами", — заявил Росс, слова которого приводятся в заявлении минторга.

Это решение, как уточняется в заявлении, призвано сделать так, чтобы ограничения в отношении Huawei не помешали американским компаниям продолжать внедрять инновационные технологии по всей стране.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.

С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.