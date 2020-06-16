*Банк Японии оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций - в районе 0%
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200616/831629973.html
Дивиденды
Совет директоров "Роснано" рекомендовал не выплачивать дивиденды-2019
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
PGNiG подписала дополнение к газовому контракту с "Газпромом"
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Налоги
ФНС вернула самозанятым 1,3 млрд рублей налогов за 2019 год
Кибербезопасность
Эксперты заявили о возможной утечке данных возвращавшихся на родину россиян
Торги
Российский рынок акций снизился четвертую сессию подряд
Нефть
Танкеры у берегов США: глава "Газпром нефти" назвал одну из причин провала нефти ниже $40
Авто
Власти Испании выделят 3,75 млрд евро на поддержку автомобилестроения
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200616/831629973.html
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