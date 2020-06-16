ЛОНДОН, 16 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Более 600 тысяч жителей Великобритании потеряли работу во время ограничений, введенных с 23 марта из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании, опубликованные во вторник.

Общее число граждан, оставшихся в апреле и мае без работы, составило 612 тысяч человек.

За указанный период также замедлился рост заработной платы работников. Больше всего оплата труда снизилась в сферах, которые больше остальных пострадали от ограничений, введенных из-за коронавируса. Это относится к гостиничному сектору услуг и общественному питанию. Также в мае было отмечено резкое снижение числа вакансий.

Согласно данным ONS, безработица в Великобритании в феврале-апреле 2020 года сохранилась на уровне января-марта в 3,9% против ожидавшихся 4,7%. Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 3,8%.